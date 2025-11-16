Bài phát biểu giúp Neymar đảo ngược tình thế

Sáng 16/11, Neymar được xem là nhân tố quan trọng giúp Santos tạo địa chấn khi đánh bại Palmeiras 1-0 thuộc trận đấu bù vòng 13 giải VĐQG Brazil.

Neymar được coi là điểm sáng khi Santos hạ Palmeiras.

Theo Globo, ngay trước trận gặp Palmeiras, Neymar triệu tập toàn bộ cầu thủ đội một Santos đến trung tâm huấn luyện CT Rei Pelé, truyền tải thông điệp mạnh mẽ. "Chúng ta sẽ thắng Palmeiras ngay tại Vila Belmiro và mang về 3 điểm!", Neymar nói với cả đội.

Ngôi sao 33 tuổi được tiết lộ ở trạng thái tập trung tuyệt đối, thậm chí tạm gác mạng xã hội để chuẩn bị cho trận cầu "sinh tử" này. Đây là lần hiếm hoi kể từ khi trở lại Santos vào tháng 1, Neymar thể hiện sự quyết tâm đến vậy.

Neymar được HLV Juan Pablo Vojvoda xếp đá chính đầu trận trước Palmeiras. Anh là điểm sáng trên sân với 48 đường chuyền, tạo 5 cơ hội, thực hiện 2 pha qua người thành công và được chấm điểm cao nhất. Hết trận, Neymar không giấu sự xúc động khi chứng kiến đội bóng thời thơ ấu vượt lên khỏi nhóm đèn đỏ.

Thắng lợi này đưa Santos lên hạng 16 với 36 điểm, đẩy Vitoria xuống nhóm rớt hạng. Truyền thông Brazil gọi đây là cơn địa chấn khi Santos đang chôn chân ở nhóm cầm đèn đỏ, còn Palmeiras cạnh tranh chức vô địch quyết liệt với Flamengo. CLB này còn chuẩn bị bước vào trận chung kết Copa Libertadores với chính Flamengo.

Ba điểm quý như vàng đưa Santos tạm thoát khỏi khu vực xuống hạng, đồng thời giúp Neymar lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau sự cố lùm xùm ở trận đấu trước đó. trở thành tâm điểm sau trận đấu với Flamengo.

Vụ việc xuất phát từ phản ứng của anh khi bị thay ra ở trận thua Flamengo 2-3 của Santos ở vòng 33 giải VĐQG Brazil. Trong trận đấu trên sân Flamengo, Neymar được HLV cho đá chính. Thế nhưng, trong suốt 85 phút có mặt trên sân, anh chơi mờ nhạt và không để lại dấu ấn.

Khi bị thay ra, Neymar công khai bất mãn với HLV Juan Pablo Vojvoda, chất vấn ông tại sao thay mình. Neymar sau đó phải gọi điện cho HLV Vojvoda và thừa nhận anh phản ứng thái quá.