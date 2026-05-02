Bài đăng của Thảo Cầm Viên Sài Gòn khiến nhiều người xót xa

Thảo Cầm Viên Sài Gòn kêu gọi du khách có ý thức giữ gìn vệ sinh chung khi đội ngũ lao công vẫn miệt mài làm việc giữa nắng nóng để bảo vệ môi trường.

Ngày 2/5, fanpage của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng tải thông báo bày tỏ sự xót xa khi ban quản lý nhận được hình ảnh chụp lại một bình luận trên mạng xã hội. Trong đó, một tài khoản viết: "Giá vé rẻ, mọi người rủ nguyên gia đình vào đó trải chiếu ăn uống rồi xả rác thoải mái cho lao công dọn rác".

Theo đó, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt của TP.HCM những ngày qua, các nhân viên vệ sinh của Thảo Cầm Viên vẫn miệt mài thu gom rác, dọn dẹp từng khu vực nhằm đảm bảo không gian tham quan sạch sẽ cho du khách. Dù công việc vất vả, họ không có lời than phiền.

Bài chia sẻ của Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhận được nhiều bình luận đồng cảm từ cộng đồng mạng, lên án hành vi xả rác bừa bãi ở không gian chung. Đến hiện tại, sau khi nhận nhiều chỉ trích, bình luận cổ xúy việc ăn uống và xả rác tại Thảo Cầm Viên đã bị xóa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, số lượng người dân và du khách đổ về tham quan, tránh nóng tăng cao, khiến khu vực này rơi vào tình trạng đông đúc.

"Chúng tôi đã tăng cường thêm nhân sự vệ sinh nhằm đảm bảo môi trường tham quan cho du khách cũng như điều kiện sống của các cá thể động vật", người đại diện nói thêm. Đồng thời, phía Thảo Cầm Viên Sài Gòn bày tỏ mong muốn du khách chung tay giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khi đến tham quan.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết đã bố trí thêm nhân sự vệ sinh vào các dịp lễ. Ảnh: Thảo Cầm Viên.

Đây không phải lần đầu Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng về ý thức của một bộ phận khách tham quan. Trước đó, vào cuối tháng 3, một số TikToker đến đây vui chơi, ghi hình với hành vi leo trèo lên các tượng trang trí, gây tranh cãi về việc bảo vệ tài sản công cộng. Sang đầu tháng 4, các video này lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều trường hợp làm theo với hình thức tương tự.

Đơn vị cũng nhấn mạnh hành vi leo trèo lên các công trình trang trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với trẻ em, khi có thể dẫn đến trượt ngã hoặc va chạm gây chấn thương, đồng thời ảnh hưởng đến độ bền và mỹ quan của các hạng mục.

Đến ngày 19/4, Thảo Cầm Viên ghi nhận tình trạng du khách leo trèo lên tượng trong khuôn viên đã giảm rõ rệt. Theo đơn vị, ý thức của nhiều khách tham quan có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường tham quan văn minh và hạn chế các hành vi tiềm ẩn rủi ro.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những công viên bảo tồn động, thực vật lâu đời nhất Việt Nam, được xây dựng từ năm 1864. Với diện tích hơn 16 ha, nơi đây hiện nuôi dưỡng hàng trăm loài động vật quý hiếm và lưu giữ hàng nghìn cá thể thực vật, nhiều loài có giá trị bảo tồn cao. Không chỉ là điểm tham quan, đơn vị còn đóng vai trò trong giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bên cạnh hệ sinh thái phong phú, nơi đây còn được xem là "lá phổi xanh" giữa trung tâm TP.HCM. Theo ghi nhận, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón hơn 1,7 triệu lượt khách trong 11 tháng đầu năm 2025. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, trung bình mỗi ngày có hơn 5.100 lượt khách tham quan.