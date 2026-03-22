Bài đăng của Cristiano Ronaldo gây 'bão' toàn cầu

Cristiano Ronaldo thu hút sự chú ý toàn cầu khi gửi lời chúc mừng đến lễ Eid, một trong những lễ hội quan trọng nhất trong đạo Hồi.

Ngày 21/3, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo (sinh năm 1985) đăng tải bài viết chúc mừng lễ Eid - một trong số ngày lễ quan trọng trong Hồi giáo, bao gồm Eid al-Fitr (kết thúc tháng chay Ramadan) và Eid al-Adha (lễ hiến sinh) - và thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là những người theo đạo Hồi, Pakistan Connect đưa tin.

"Eid Mubarak (chúc mừng lễ Eid) cho tất cả! Hy vọng bạn có một ngày thật đặc biệt bên gia đình và những người thân yêu của mình. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc", nam cầu thủ viết.

Bức ảnh gây chú ý của nam cầu thủ. Ảnh: cristiano/Instagram.

Đáng chú ý, ngôi sao của câu lạc bộ Al Nassr xuất hiện trong chiếc áo khoác truyền thống màu xanh navy, có kiểu dáng giống sherwani, với cổ cao và các họa tiết thêu vàng tinh xảo, mang lại vẻ ngoài sang trọng và được nhiều người khen ngợi.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hàng triệu lượt xem cùng lượng tương tác lớn.

Người hâm mộ cũng dành lời khen cho biểu tượng bóng đá vì đã hòa mình vào văn hóa địa phương. Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo được cho là đã xây dựng mối liên kết mạnh mẽ với người dân trong khu vực. Sự xuất hiện của anh trong dịp Eid càng làm tăng mức độ yêu mến từ người hâm mộ.

Lễ Eid al-Fitr (lễ Xả chay, đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan) được tổ chức vào giữa tháng 3 với sự trang nghiêm, không khí sôi động tại Saudi Arabia, cũng như tại các quốc gia vùng Vịnh và nhiều nơi khác trên thế giới.

Những buổi cầu nguyện Eid lớn nhất diễn ra tại Masjid al-Haram, đại thánh đường ở Mecca, và Al-Masjid an-Nabawi, thánh đường lớn tại Medina (Saudi Arabia). Hàng triệu tín đồ đã cùng tụ họp để thực hiện lễ cầu nguyện Eid trong bầu không khí đoàn kết và suy ngẫm tâm linh.

Nhân dịp này, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud cũng gửi lời chúc mừng Eid tới cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới.

Trong khi đó, tại Pakistan, lễ Eid al-Fitr cũng được tổ chức trong ngày với không khí trang nghiêm. Các buổi cầu nguyện Eid được tổ chức tại nhiều địa điểm ngoài trời tại nhà thờ Hồi giáo và Eidgah. Trong các bài giảng, giáo sĩ Hồi giáo thường nhấn mạnh ý nghĩa và triết lý của lễ Eid al-Fitr.

Những lời cầu nguyện đặc biệt cũng được dành cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, cũng như phúc lợi của cộng đồng Hồi giáo. Cơ quan chức năng đồng thời triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trên toàn quốc trong dịp lễ này.