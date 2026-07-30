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Thể thao

Bài đăng 10 năm trước về Infantino trở thành sự thật

  • Thứ năm, 30/7/2026 06:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bài đăng của Gary Lineker từ năm 2016 bất ngờ được chia sẻ trở lại sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố kế hoạch gây tranh cãi liên quan đến World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị chỉ trích dữ dội vì kế hoạch bán cổ phần World Cup cho tư nhân. Ảnh: Reuters.

Gianni Infantino đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi kế hoạch thành lập một công ty mới để quản lý quyền thương mại World Cup bị tiết lộ.

Giữa tâm điểm tranh cãi, người hâm mộ bất ngờ nhắc lại một bài đăng của Gary Lineker trên mạng xã hội X từ năm 2016 và cho rằng cựu tiền đạo tuyển Anh đã nhìn thấy vấn đề từ rất sớm.

Trước cuộc bầu cử chủ tịch mới của FIFA năm 2016, Sepp Blatter đối mặt với các án phạt nặng do vụ bê bối tham nhũng và khoản chi mờ ám 2 triệu USD cho Michel Platini, dẫn đến việc ông bị giữ nguyên lệnh cấm dài hạn khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Trong ngày diễn ra cuộc bầu cử, Lineker viết: “Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng Gianni Infantino rồi sẽ cởi chiếc mặt nạ của mình để lộ ra Sepp Blatter", ám chỉ người đứng đầu FIFA rồi đây sẽ dính tới những bê bối và tranh cãi.

Dòng trạng thái này nhanh chóng lan truyền trở lại sau khi FIFA bị cáo buộc muốn bán một phần quyền thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân thông qua một công ty liên kết mới. Nhiều cổ động viên cho rằng nhận định của Lineker đã trở thành hiện thực.

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Bài đăng 10 năm trước của Gary Lineker bất ngờ được chia sẻ lại.

Một người bình luận: “Ông đã đúng hoàn toàn". Người khác viết: “Gary Lineker đúng về mọi thứ". Nhiều ý kiến còn cho rằng cựu tiền đạo Tottenham và Barcelona là một trong số ít người công khai nghi ngờ Infantino ngay từ những ngày đầu ông lên nắm quyền.

Bản thân Lineker cũng không giấu sự thất vọng trước kế hoạch của FIFA. Ông chia sẻ lại bài đăng của BBC trên Instagram kèm biểu tượng nôn mửa và dòng bình luận: “Giờ thì chẳng còn điều gì khiến tôi ngạc nhiên nữa".

Theo các thông tin bị rò rỉ, FIFA được cho là cam kết mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận khoảng 30 triệu bảng nếu ủng hộ kế hoạch chuyển quyền thương mại World Cup sang pháp nhân mới.

Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ UEFA và Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), những tổ chức cho rằng FIFA thiếu minh bạch trong quá trình xây dựng và công bố kế hoạch.

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Đào Trần

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