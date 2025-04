Bách Hóa Xanh đặt tham vọng doanh thu thu 10 tỷ USD vào năm 2030

Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu đạt doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030, với mỗi cửa hàng kỳ vọng mang về 2-2,5 tỷ đồng/tháng, theo CEO Phạm Văn Trọng.

Tính đến cuối tháng 3, chuỗi Bách Hóa Xanh có hơn 2.000 cửa hàng trên toàn quốc. Ảnh: Liên Phạm.

Chia sẻ bên lề ĐHĐCĐ chiều 26/4, ông Phạm Văn Trọng - Tổng giám đốc Bách Hóa Xanh - cho biết chuỗi bán lẻ này đang có "giấc mơ" doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030, với mỗi cửa hàng kỳ vọng đạt doanh thu trung bình 2- 2,5 tỷ đồng /tháng.

Trả lời cổ đông tại đại hội, ông Trọng nhấn mạnh an toàn thực phẩm cũng là một trong những "giấc mơ và khát khao" của Bách Hóa Xanh.

Theo ông, từ giữa năm ngoái, công ty đã quyết liệt triển khai các chương trình phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà cung cấp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện.

Ông nhận định với tất cả sản phẩm bày bán tại hệ thống, Bách Hóa Xanh liên tục lấy mẫu kiểm tra và giám sát chặt chẽ. Về dài hạn, công ty sẽ lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, có tâm và đạt chuẩn xuất khẩu để đồng hành lâu dài.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - cho rằng việc kiểm soát an toàn thực phẩm ở mức cao chỉ thực sự khả thi đối với các mô hình sản xuất công nghiệp quy mô lớn, điển hình như các công ty xuất khẩu cá tra, tôm hoặc các đơn vị như CP Foods có quy trình giám sát chặt chẽ. Bách Hóa Xanh sẽ ưu tiên mua hàng từ những nhà sản xuất như vậy.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đối với một số mặt hàng nhỏ lẻ như rau lá, việc kiểm soát hoàn toàn là rất khó, vì nguồn cung chủ yếu đến từ nông dân nhỏ lẻ. Do đó, dù công ty đã nỗ lực lựa chọn nhà cung cấp đáng tin cậy, rủi ro về an toàn thực phẩm vẫn tồn tại, nhất là trong trường hợp một số nhà cung cấp sử dụng thuốc trừ sâu không an toàn.

Theo ông, Bách Hóa Xanh đang áp dụng quy trình giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm ở mức cao hơn so với chợ truyền thống. Tuy nhiên, ông Tài nhìn nhận việc đảm bảo 100% an toàn là điều không thể, bởi công ty chỉ có thể lấy mẫu kiểm tra định kỳ theo tần suất nhất định.

Để giảm rủi ro nhất, ông cho biết doanh nghiệp đang chọn đối tác uy tín để đồng hành, chứ không chỉ đơn thuần chọn sản phẩm. Theo ông, nếu đối tác không có tâm, dù quy trình kiểm tra có kỹ lưỡng đến đâu thì vẫn có thể bị "luồn lách".

Về tinh hình mở cửa hàng, ông Trọng cho biết trong quý I, Bách Hóa Xanh đã khai trương hơn 200 cửa hàng mới, chủ yếu tập trung tại khu vực miền Trung, đúng tiến độ đề ra. Công ty tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu mở 400 cửa hàng trong năm nay.

Theo ông, chi phí mở shop tại khu vực miền Trung đã giảm hơn 30% so với trước đây. Các cửa hàng mới kỳ vọng đạt điểm hòa vốn ở mức doanh thu 1,2- 1,5 tỷ đồng /cửa hàng sau giai đoạn đầu vận hành (DC).

Khi được hỏi về tỷ trọng đóng góp lợi nhuận trong quý I, ông Trọng không tiết lộ cụ thể nhưng cho biết Bách Hóa Xanh vẫn có lãi, dù chưa nhiều. Tuy nhiên, công ty tự tin với kế hoạch mục tiêu lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay.

Lũy kế quý I, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt hơn 11.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với cùng kỳ. Nhìn chung, các ngành hàng đều duy trì mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Doanh thu bình quân các cửa hàng đã hoạt động ổn định từ 6 tháng trở lên (khai trương trước 1/9/2024) đạt 2,1 tỷ đồng /cửa hàng.