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Xã hội

Bắc và Trung Bộ nắng nóng 'đổ lửa', có nơi vượt 40°C

  • Thứ hai, 22/6/2026 08:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 22/6, hai miền Bắc và Trung nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 40°C, trong khi miền Nam nắng nóng cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 22-23/6, nắng nóng mở rộng ra hầu hết Bắc Bộ. Trong đó, vùng núi và trung du (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

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Ngày 22/6, miền Bắc và miền Trung nắng nóng "đổ lửa". Ảnh minh hoạ: Viên Minh/VTC News.

Đồng bằng Bắc Bộ và các địa phương từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị là tâm điểm của đợt này. Trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 25/6. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực trên cần đề phòng mưa rào và dông xảy ra ở một vài nơi.

Ngoài ra, trong ngày 22/6, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong đó, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C, trong đó, khu Tây Bắc 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, vùng núi có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 37-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trong đó, phía Nam nắng nóng cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, có nơi trên 39°C, phía Nam 32-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.Có mây,

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.Có mây.

Ngày 21/6, trung du, đồng bằng Bắc Bộ, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như trạm Ninh Bình 38,2°C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,5°C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 37-39°C, có nơi trên 39°C như trạm Như Xuân (Thanh Hóa) 39,5°C; Con Cuông (Nghệ An) 39,2°C; Vinh (Nghệ An) 39,7°C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,5°C...

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Theo Huệ Nguyễn/VTC News

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