Tin mới nhất đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc, Trung Bộ, thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc và miền Trung, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, hôm nay (19/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C như trạm Đông Hà (Quảng Trị) 37,8°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,1°C.

Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung kéo dài nhiều ngày. Ảnh: Minh họa.

Tin nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung

Ngày 20/6, đồng bằng Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất được dự báo dao động trong khoảng 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 21/6, nắng nóng ở Bắc Bộ mở rộng ra khu vực đồng bằng và trung du, một số nơi có thể xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng này với nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng nắng nóng gay gắt. Theo đó, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C. Trong nhiều ngày tới, nắng nóng khả năng còn duy trì ở các địa phương này.

Từ 22-23/6, nắng nóng có thể xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Ngày 19/6, Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, nắng nóng gay gắt ở Hà Nội duy trì đến giữa tuần sau với nhiệt độ cao nhất 38°C, sau đó khu vực này hứng mưa "giải nhiệt", nhiệt độ giảm nhanh.

Cụ thể, từ 20-25/6, nắng nóng gay gắt bao trùm Hà Nội với nhiệt độ cao nhất dao động 37-38°C, trời ít mây. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 29-30°C.

Ngày 26-28/6, khu vực này chuyển mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 32-34°C, nhiệt độ thấp nhất 26-27°C. Mưa dông sau những ngày nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.