Bác tin 'lại thêm 3 cán bộ CSGT hy sinh trên cao tốc'

  • Thứ sáu, 6/2/2026 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Công an Hà Nội, thông tin 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên cao tốc đang được chia sẻ trên mạng xã hội là sai sự thật.

Qua rà soát trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”.

CSGT hy sinh anh 1

Thông tin sai sự thâtn chia sẻ trên mạng xã hội.

Các bài viết này mô tả chi tiết tên tuổi, cấp bậc của các cán bộ, nguyên nhân vụ tai nạn và đính kèm hình ảnh hiện trường xe chuyên dụng bị hư hỏng nặng, tạo cảm giác sự việc vừa mới xảy ra.

Tuy nhiên, thông tin nêu trên là hoàn toàn thất thiệt. Hình ảnh và nội dung được sử dụng thực chất liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 5/2014 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Vụ việc này đã được các cơ quan chức năng và báo chí chính thống đưa tin đầy đủ tại thời điểm xảy ra.

Việc cố tình “đào lại” thông tin cũ, thay đổi mốc thời gian và khẳng định sự việc vừa xảy ra vào dịp đầu năm 2026 là hành vi câu view, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận.

Công an TP Hà Nội đang tiến hành xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Người dân nên theo dõi, cập nhật thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng để bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Lời cảm ơn chưa kịp nói với trung tá CSGT hy sinh ở Thái Nguyên

Người đàn ông từng được Trung tá Lao Hoàng Hải dẫn đường cứu sống vẫn day dứt khi hay tin ân nhân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

16 giờ trước

Xúc động lời tiễn biệt đồng đội gửi trung tá CSGT hy sinh

Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh khi làm nhiệm vụ đúng ngày sinh nhật, để lại nỗi đau, niềm tiếc thương và những giây phút nghẹn ngào trong lòng đồng đội, Nhân dân.

18 giờ trước

Tin mới vụ tai nạn làm CSGT hy sinh ở Thái Nguyên

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong ở Thái Nguyên cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật trong điều khiển phương tiện.

33:1988 hôm qua

Minh Tuệ/VTC News

CSGT hy sinh Hà Nội Hy sinh CSGT Công an Hà Nội Thái Nguyên Lao Hoàng Hải

    Luong tang, thuong Tet cao nhat 1,8 ty dong hinh anh

    Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

    28 phút trước 08:11 6/2/2026

    0

    Tết Bính Ngọ 2026, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động.

    Bao Penha sap vao Bien Dong va suy yeu? hinh anh

    Bão Penha sắp vào Biển Đông và suy yếu?

    2 giờ trước 07:03 6/2/2026

    0

    Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn cho biết trong những giờ tới, bão Penha có khả năng đi vào Biển Đông nhưng cường độ có thể suy yếu.

