Trước thông tin về việc xã Hòa Thịnh, một trong những vùng “rốn lũ” ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk có nhiều người chết , ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.

CSGT đường thủy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Hòa Thịnh cứu nạn người dân bị cô lập trong vùng lũ lụt.

“Khi lũ lụt diễn biến phức tạp, mực nước dâng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng Công an, dân quân, tổ an ninh trật tự với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Phòng CSGT, CSCĐ, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ dữ, cứu nạn cứu hộ nhiều trường hợp lũ lụt bủa vây, cô lập. Đến thời điểm này, một số vùng vẫn còn ngập lụt, nên cả xã đang tập trung giúp dân, chưa thống kê thiệt hại về người và tài sản. Nhưng những thông tin mạng xã hội đăng tải là thất thiệt” – ông Phương Văn Lành nói.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Theo ghi nhận đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh này vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993. Mưa đặc biệt lớn, kéo dài, địa hình dốc nên gần như toàn bộ lượng nước ở khu vực phía Tây đều đổ về hạ lưu, nhiễu động gió đông mạnh và thủy triều cao, kết hợp với việc bắt buộc xả lũ đã gây nên tình trạng đã gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh”.

Tính đến 20h đếm 21/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương, khoảng150.000 ngôi nhà ngập chìm trong nước, thiệt hại về kinh tế nông – lâm nghiệp, thủy sản, giao thông, thủy lợi… là rất lớn. Ước tính sơ bộ thiệt hại tài sản khoảng 5.330 tỷ đồng , đó là chưa tính đến thiệt hại tài sản trong dân cư.

Trong mưa lũ, toàn tỉnh Đắk Lắc đã huy động mọi nguồn lực kết hợp sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương và các lực lượng Công an, quân đội và sự ủng hộ tích cực của người dân, doanh nghiệp để triển khai các phương án sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ

Theo đó đã huy động 12.500 người và hàng nghìn phương tiện ca nô, xuồng máy, phao bè, xuồng hơi, phao cứu sinh, nhà bạt… từ các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng với lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn, cứu hộ, di dời khẩn cấp người dân, tiếp nhận, mua hàng dự trữ 38 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu, 9.416 thùng nước, 10.800 suất quà, 170 túi thuốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 14.800 suất ăn, 16.000 thùng nước, 6.000 thùng sữa và 20 tỷ đồng . Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng , 2.000 tấn gạo. Tỉnh Đắk Lắk đã cấp phát 1.170 túi thuốc y tế, kích hoạt 3 tổ phòng chống dịch cùng với các lực lượng Công an, quân đội đến các điểm nước rút để phun thuốc, khử khuẩn 200kg hóa chất…

Tính đến 20h đêm 21/11, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển 17.105 thùng mì tôm, 9.216 thùng nước và nhiều nhu yếu phẩm khác đến 34/34 xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tich UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ lương thực, trang thiết bị y tế, hóa chất phòng dịch, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng; kiến nghị các ngân hàng có chính sách giảm nợ, giãn nợ cho các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị thiệt hại và ưu đãi nguồn vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 hỗ trợ tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra…

