Bắc Kinh siết chặt an ninh trước lễ duyệt binh 3/9

Thủ đô của Trung Quốc đang áp dụng hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt, từ phương tiện công cộng cho tới dịch vụ bưu chính, nhằm chuẩn bị cho lễ duyệt binh quân sự đặc biệt vào ngày 3/9 tới.

Một luống hoa theo chủ đề kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Cuộc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc trên Đại lộ Trường An, Bắc Kinh, ngày 22/8/2025. Ảnh: CFP.

Lễ duyệt binh ngày 3/9 là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm chiến thắng cuộc kháng chiến chống Nhật, đồng thời ghi dấu mốc Trung Quốc giành thắng lợi trong Thế chiến II.

Sự kiện dự kiến có sự hiện diện của nhiều nguyên thủ thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo một số quốc gia châu Á.

Nửa tháng trước sự kiện, Đại lộ Trường An, nơi diễn ra cuộc duyệt binh đi qua Quảng trường Thiên An Môn, đã được đặt dưới hàng rào an ninh nghiêm ngặt.

Cách quảng trường khoảng 1 km, trước cửa trung tâm thương mại Vương Phủ Tỉnh, máy soi chiếu và rào chắn được dựng lên, du khách phải qua kiểm tra an ninh trước khi đi vào tòa nhà, theo SCMP.

Richard Wang, một nhân viên bán hàng tại Vương Phủ Tỉnh, cho biết cửa hàng của anh được yêu cầu đóng cửa 3 ngày, từ 1/9.

Trước sự kiện 3 tuần, các tuyến đường quanh Quảng trường Thiên An Môn đã được phong tỏa vào cuối tuần để phục vụ tập dượt. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết sẽ cố gắng “giảm thiểu thời gian hạn chế và tác động tới giao thông ở mức thấp nhất”.

Tại các ga tàu điện ngầm trọng điểm, việc kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng được tăng cường. Người không mang theo căn cước phải trải qua phỏng vấn miệng hoặc nhận diện khuôn mặt.

Lối vào trung tâm thương mại Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, cách Quảng trường Thiên An Môn khoảng 1km. Ảnh: SCMP.

Các nhà ga đường sắt cao tốc của Bắc Kinh cũng vừa tiếp nhận thêm thiết bị an ninh mới. Một nhân viên tại ga Nam Bắc Kinh cho hay: “Chúng tôi dự kiến triển khai kiểm tra an ninh hai bước trong vài ngày tới. Khi đó, mỗi hành khách sẽ mất thêm khoảng 5 phút để vào hoặc rời khỏi nhà ga”.

Ở thành phố Hoài Hóa (tỉnh Hồ Nam), chính quyền địa phương đã áp dụng chế độ kiểm tra an ninh kép đối với toàn bộ hành khách đi tàu cao tốc tới Bắc Kinh, bắt đầu từ ngày 1/8 và kéo dài đến 3/9.

Ngoài ra, bưu kiện và hàng chuyển phát nhanh gửi tới Bắc Kinh đang tuân thủ chế độ kiểm tra đặc biệt theo thời gian thực. Trước ngày 3/9, các gói hàng có chứa pin, nguồn điện hay thiết bị truyền thông đều bị từ chối.

“Tất cả bưu kiện gửi về Bắc Kinh đều qua vòng soi chiếu bổ sung. Nếu có bất kỳ vật dụng nào liên quan đến năng lượng hoặc truyền tin sẽ bị loại bỏ và thậm chí có thể bị tịch thu vĩnh viễn”, một quản lý dịch vụ chuyển phát ở tỉnh ven biển cho biết. Các lối đi bộ, cầu vượt cũng được tăng cường giám sát với camera và nhân viên an ninh.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn chính quyền thành phố khẳng định: “Nguyên tắc chung trong công tác chuẩn bị duyệt binh là tránh hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân thủ đô”.

