Bắc Giang hủy hơn 100 dự án khu đô thị, khu dân cư

102 dự án khu đô thị, dân cư ở Bắc Giang bị hủy thu hút đầu tư do trình tự thủ tục xây dựng thay đổi.

Bắc Giang hủy 102 dự án bất động sản chưa được duyệt chủ trương đầu tư. Ảnh: Báo Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định hủy danh mục gồm 102 dự án khu đô thị, khu dân cư cần thu hút đầu tư. Các dự án này đều là dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Về lý do hủy, theo UBND tỉnh Bắc Giang, là do các thay đổi trong quy định trình tự thủ tục của pháp luật. Cụ thể, theo quy định cũ, việc đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư là căn cứ để cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai các thủ tục đề xuất, chấp thuận chủ trương đầu tư. Còn hiện tại, theo quy định mới, tiêu chí để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là dự án phải thuộc danh mục các khu đất đấu thầu dự án đầu tư do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Cũng theo quy định mới tại Luật Đất đai 2024, trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, trong đó có dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong danh mục 102 dự án bị hủy nói trên, có một số khu đô thị quy mô lớn như Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang, huyện Yên Dũng (296 ha); Khu đô thị dịch vụ, sinh thái cao cấp, thông minh phía Nam thành phố Bắc Giang (280 ha); Khu đô thị Ninh Sơn, xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên (144 ha)...

Ngoài ra, còn có Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (80 ha); Khu đô thị sinh thái Nham Biền, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (45 ha); Khu đô thị dịch vụ, thương mại tổng hợp tại xã Tân Mỹ, xã Song Khê thành phố Bắc Giang và xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (37 ha); Khu đô thị mới phía Tây Nam, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (36 ha); Khu đô thị và dịch vụ hỗn hợp Sen Hồ, huyện Việt Yên (41 ha)...