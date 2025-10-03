Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng 34°C trước khi tái diễn mưa lớn

Dự báo thời tiết ngày 3/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết tạnh ráo, trời nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34°C trước khi tái diễn mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết ngày 3/10, hai miền Bắc và Trung thời tiết phổ biến nắng ráo. Ảnh minh hoạ: Đắc Huy.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/10

Ngày 3/10, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, có nơi trên 34°C. Mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhưng chỉ trên diện hẹp ở một vài nơi.

Hình thái thời tiết này không kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khi từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, các khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra, ngày 3/10, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối mưa gia tăng, khu vực này đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, tác động của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 khi cơn bão Matmo đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/10

TP. Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.