Ba yêu cầu then chốt cho thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

Để vận hành thị trường tài sản mã hóa an toàn và bền vững tại Việt Nam, chuyên gia góp ý cần có 3 yêu cầu.

Ông Vũ Duy Hiền, đại diện NCA chia sẻ tại hội thảo về vận hành và giám sát thị trường tài sản số. Ảnh: NCA.

Thị trường tài sản mã hóa chỉ phát triển bền vững khi đặt trên nền tảng an ninh mạng vững chắc. Đây là khẳng định của ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), tại Hội thảo "Vận hành và giám sát thị trường tài sản số" sáng 18/12 ở Hà Nội. Hội thảo do NCA phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

Ông Vũ Duy Hiền nêu 3 yêu cầu then chốt trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Đầu tiên, cần bảo đảm an toàn - an ninh mạng cho toàn bộ chuỗi vận hành. Điều này bao gồm nền tảng giao dịch, lưu ký, quản lý khóa, quản trị rủi ro và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Yêu cầu thứ hai là xây dựng cơ chế giám sát minh bạch và phản ứng nhanh. Hệ thống cần theo dõi dòng tiền, sức khỏe hệ thống, rủi ro thanh lý và các hành vi bất thường của thị trường.

"Chúng ta cần thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế nhằm học hỏi kinh nghiệm quản lý, chia sẻ mô hình vận hành hiệu quả và áp dụng vào điều kiện Việt Nam", ông Hiền cho biết về yêu cầu thứ ba.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Đây là lần đầu tiên lĩnh vực này được đưa vào khuôn khổ pháp lý chính thức tại Việt Nam.

Nghị quyết mở ra không gian thử nghiệm có kiểm soát. Đồng thời, văn bản đặt ra yêu cầu cao về an ninh, an toàn hệ thống. Cơ chế thí điểm cho phép Nhà nước kiểm soát rủi ro trong phạm vi an toàn, tích lũy dữ liệu thực tiễn để hoàn thiện chính sách.

Theo ông Vũ Duy Hiền, việc thí điểm vận hành thị trường tài sản mã hóa là cần thiết. Đây là xu thế tất yếu của đổi mới tài chính toàn cầu. Nếu chậm tiếp cận mô hình quản lý, Việt Nam có nguy cơ đứng ngoài dòng chảy phát triển.

Tài sản số không chỉ là dạng tài sản tài chính mới. Nó đang trở thành cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế số toàn cầu. Công nghệ blockchain tạo ra khả năng xác thực minh bạch, giao dịch tức thời, giảm chi phí trung gian.

Thị trường này, nếu vận hành đúng chuẩn, sẽ góp phần mở rộng không gian tăng trưởng. Nó thu hút đầu tư công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành các dịch vụ giá trị gia tăng mới.

Tuy nhiên, thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều rủi ro. Nhiều sàn giao dịch tài sản số lớn đã từng bị tấn công. Tin tặc khai thác lỗ hổng kỹ thuật và sai sót vận hành, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Các vụ việc này làm suy giảm niềm tin thị trường.

Tại hội thảo, các chuyên gia trình bày nhiều báo cáo chuyên sâu. Nội dung tập trung vào kiến trúc kỹ thuật của nền tảng giao dịch quy mô quốc tế. Các báo cáo cũng đề cập cơ chế vận hành, quản trị rủi ro và giám sát tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản số.

Kinh nghiệm hợp tác công - tư trong bảo đảm an ninh mạng được chia sẻ. Các chuyên gia cũng trình bày về phòng, chống dòng tiền bất hợp pháp và khung đào tạo nâng cao năng lực.

Bà Vũ Trần Ái Tâm, Giám đốc phát triển kinh doanh OKX Global, nhấn mạnh cần đánh giá thị trường theo hướng an toàn, minh bạch. Thị trường cần đáp ứng các yêu cầu cao hơn về an ninh hệ thống.

Ban Công nghệ của NCA cho biết đã xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu. Chương trình mang tên "Đảm bảo an ninh mạng cho sàn giao dịch tài sản số" dành cho cán bộ quản lý và chuyên viên an ninh mạng.

Chương trình tập trung vào bốn mục tiêu chính. Học viên sẽ hiểu rõ kiến trúc và rủi ro, nhận diện vectơ tấn công. Họ cũng xây dựng năng lực phòng thủ, nâng cao năng lực tư duy chiến lược và ứng phó.

"Đây không chỉ là một khóa học mà còn là một cơ hội chiến lược nhằm giúp các tổ chức tại Việt Nam nâng cao năng lực phòng thủ trước những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp trong lĩnh vực tài sản số", đại diện Ban Công nghệ NCA cho hay.

NCA cam kết xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược. Mục tiêu là củng cố hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số an toàn và vững mạnh hơn cho Việt Nam.