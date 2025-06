Ba trận chung kết tệ nhất châu Âu mùa 2024/25

Đáng chú ý nhất là chung kết UEFA Champions League khi PSG hủy diệt Inter Milan với tỷ số không tưởng 5-0. Đây là cách biệt lớn nhất trong lịch sử chung kết giải đấu hàng đầu châu Âu. PSG thể hiện sức mạnh vượt trội dưới thời HLV Luis Enrique, trong khi Inter bộc lộ nhiều điểm yếu, dẫn đến kết quả ê chề và thất vọng tột cùng cho người hâm mộ Italy.

PSG tạo nên thế trận một chiều từ đầu tới cuối. Do đó, người hâm mộ trung lập bày tỏ tiếc nuối khi Barcelona bị loại bởi Inter ở bán kết. Nhiều ý kiến cho rằng PSG - Barcelona mới là trận chung kết trong mơ và đáng chờ đợi hơn.

Chung kết UEFA Europa League cũng không khá hơn khi Tottenham vượt qua MU với tỷ số tối thiểu 1-0. Màn trình diễn của hai đội bị nhận xét là thiếu sức sống và kém phần hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cực kỳ thấp.

Pha bóng tạo nên bàn thắng duy nhất không đủ sức làm hài lòng khán giả mong chờ một trận cầu đỉnh cao. Nhà báo Piers Morgan gay gắt: "Đây chắc chắn là trận chung kết có chất lượng tệ nhất trong lịch sử các cúp châu Âu. Thật sốc. Và rồi một trong hai đội tệ hại này sẽ dự Champions League mùa tới".

"Tôi không hiểu vì sao lại kỳ vọng vào một trận đấu điện ảnh. Đây là trận cầu tệ nhất tôi từng xem", "Tệ như kết phim Game of Thrones, "Thất vọng toàn tập", "Trông đợi gì ở 2 đội xếp hạng bét ở Premier League"... là phản ứng chung của người hâm mộ về chung kết Euopa League.

Trong khi đó, chung kết Conference League chứng kiến Chelsea đánh bại Real Betis với tỷ số 4-1. Dù Chelsea ghi được nhiều bàn thắng, trận đấu bị chê thiếu tính cạnh tranh và kịch tính bởi Real Betis tỏ ra lép vế và không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Phản ứng của người hâm mộ cũng tương tự 2 trận đấu trên khi cho rằng sự hấp dẫn là điều xa xỉ.

Cả 3 trận chung kết để lại cảm giác hụt hẫng và khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi về chất lượng của các trận đấu quyết định đến danh hiệu quan trọng nhất mùa giải.

