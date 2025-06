Real Madrid chúc mừng PSG

PSG vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết tại Munich hôm 1/6. Rất nhiều lời chúc mừng gửi đến đội bóng Pháp, trong đó có Real Madrid, dù động thái của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha xuất hiện một ngày ngay sau trận đấu.

Real Madrid đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức X lời chúc mừng đầy trang trọng: "Chúc mừng PSG và người hâm mộ của họ vì chức vô địch Champions League 2024/2025 thật sự xứng đáng".

Đội chủ sân Santiago Bernabeu cũng nhắc tới HLV Luis Enrique: "Lời chúc mừng đặc biệt nhất dành cho người bạn thân thương Luis Enrique, với những ký ức xúc động và tràn đầy tình cảm dành cho cô con gái Xana của ông".

Trên sân Allianz Arena, thế trận một chiều hoàn toàn nghiêng về PSG. Đại diện Ligue 1 làm chủ cuộc chơi, để rồi thi đấu với sự thoải mái lớn nhất và có 5 bàn thắng. PSG hoàn tất cú ăn bốn gồm Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Champions League mùa này.

Trong khi đó, Real Madrid trải qua mùa giải trắng tay. Đáng chú ý, cá nhân Kylian Mbappe rời PSG vào mùa hè năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do để gia nhập Real. Chân sút người Pháp ghi 40 bàn và có 4 pha kiến tạo, song không thể cứu Real khỏi mùa giải thất vọng.

