Bà Takaichi gặp rắc rối

Sau chiến thắng áp đảo của LDP, bà Takaichi gây nghi ngại sau khi gửi catalogue quà trị giá 30.000 yen cho 315 nghị sĩ trong đảng, làm dấy lên ký ức về bê bối tài chính 2023.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đọc bài phát biểu chính sách tại quốc hội, ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 20/2. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang đối mặt áp lực sau khi lộ thông tin bà gửi catalogue quà tặng chúc mừng tới các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền, với giá trị khoảng 190 USD mỗi người, sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua, AFP cho biết.

Theo đó, toàn bộ 315 nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) được mời lựa chọn một món quà từ catalogue như một “sự tri ân cho thành công trong kỳ bầu cử đầy cam go”, bà Takaichi viết trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định không sử dụng ngân sách nhà nước.

“Thông tin về các cuốn catalogue này rất dễ khiến người dân phải thốt lên: ‘Thủ tướng Takaichi, bà cũng vậy sao?’”, ông Junya Ogawa, lãnh đạo phe đối lập chính Liên minh Cải cách Trung dung, viết trên mạng xã hội. Ông nhấn mạnh đây là “diễn biến mới” và Thủ tướng sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc.

Trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 25/2, bà Takaichi cho biết tổng giá trị mỗi phần quà, bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, vào khoảng 30.000 yen (tương đương 190 USD ), được chi từ quỹ chính trị của chi nhánh LDP khu vực bầu cử số 2 tỉnh Nara do bà đứng đầu.

“Chúng tôi trao quà với tư cách là chi nhánh LDP tại khu vực bầu cử số 2 tỉnh Nara sau cuộc bầu cử Hạ viện, nhằm ghi nhận chiến thắng của các nghị sĩ trong một cuộc đua vô cùng khốc liệt”, Kyodo dẫn lời bà Takaichi nói khi trả lời câu hỏi từ một nghị sĩ đối lập.

Trước đó, ngay tối 24/2, sau khi truyền thông đưa tin, bà cũng thừa nhận sự việc trên mạng xã hội, bày tỏ hy vọng những món quà “sẽ hữu ích cho công việc lập pháp của họ trong tương lai”.

Theo luật tài trợ chính trị của Nhật Bản, cá nhân không được phép quyên góp trực tiếp cho ứng viên tranh cử, song các khoản đóng góp có thể được thực hiện thông qua đảng phái chính trị, bao gồm cả các chi nhánh địa phương.

Trang tin Bunshun Online - phiên bản điện tử của tuần san Shukan Bunshun - cho biết catalogue quà tặng được đặt từ chuỗi bách hóa nổi tiếng Kintetsu Department Store.

Cửa hàng bách hóa Kintetsu, nơi được cho là nguồn gốc của cuốn catalogue quà tặng. Ảnh: Wikipedia Commons.

Theo website của Kintetsu, khách hàng có thể thanh toán trước 34.000 yen để gửi một catalogue tới người nhận, sau đó người này sẽ tự chọn món quà bên trong, như xe đạp, cua cao cấp hoặc kỳ nghỉ tại khách sạn hạng sang.

Tuy nhiên, thông tin liên quan đến bà Takaichi hiện gợi lại bê bối “quỹ đen” từng làm chấn động LDP năm 2023, khiến Thủ tướng khi đó là Fumio Kishida lao đao và châm ngòi làn sóng phẫn nộ trong cử tri. Hệ quả kéo dài sang năm ngoái, khi liên minh của người kế nhiệm ông Kishida là Shigeru Ishiba đánh mất thế đa số tại cả hai viện Quốc hội.

Tháng 3 năm ngoái, ông Ishiba cũng từng bị chỉ trích vì bị cáo buộc trao phiếu quà tặng trị giá 100.000 yen - chi bằng tiền cá nhân - cho 15 nghị sĩ Hạ viện nhiệm kỳ đầu trong một bữa tối.