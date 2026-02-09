Trung Quốc lên tiếng ngay sau chiến thắng của bà Takaichi

Bắc Kinh cảnh báo Tokyo rằng mọi hành động liều lĩnh sẽ phải đối mặt với “sự đáp trả kiên quyết”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến. Ảnh: Reuters.

Theo AFP, cảnh báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và đảng cầm quyền LDP giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2.

Quan hệ Bắc Kinh - Tokyo trở nên căng thẳng sau phát biểu giả định của bà Takaichi hồi tháng 11 năm ngoái rằng Nhật có thể can thiệp quân sự nếu Đài Loan bị tấn công.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến tiếp tục kêu gọi Nhật Bản rút lại phát ngôn nói trên, đồng thời cảnh báo về những hệ quả nếu có hành động thiếu thận trọng.

“Nếu giới chức Nhật Bản đánh giá sai tình hình và hành động liều lĩnh, họ chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của người dân Nhật Bản và sự đáp trả kiên quyết từ cộng đồng quốc tế”, ông Lâm Kiến nói.

Ông Lâm nhấn mạnh Trung Quốc “một lần nữa kêu gọi phía Nhật Bản rút lại những phát biểu sai lầm của bà Takaichi liên quan đến Đài Loan, đồng thời thể hiện thiện chí cơ bản trong việc bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Nhật bằng các hành động cụ thể”.

"Ngay sau tuyên bố của bà Takaichi hồi tháng 11/2025, Bắc Kinh đã có những động thái đáp trả kinh tế quyết liệt khi đưa ra khuyến cáo công dân hạn chế du lịch tới Nhật Bản. Đáng chú ý, theo một số nguồn tin, Trung Quốc còn được cho là đã siết chặt việc xuất khẩu đất hiếm - mặt hàng chiến lược then chốt - sang thị trường Nhật Bản."