Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026

Nhân viên làm việc tại điểm kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 6h ngày 9/2 (theo giờ Nhật Bản - 4h giờ Hà Nội), cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế.

Trong số đó, riêng LDP đã giành được tới 316 ghế, là số ghế nhiều nhất mà một chính đảng tại Nhật Bản giành được kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với đảng này.

Lá phiếu cuối cùng được kiểm đã khép lại cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 với nhiều kết quả ngoài dự đoán của truyền thông và giới phân tích chính trị tại Nhật Bản.

LDP với 316 ghế và JIP với 36 ghế đã đưa liên minh cầm quyền giành chiến thắng áp đảo và trở lại vị thế đa số tại cơ quan lập pháp quyền lực này sau hơn một năm kể từ thất bại tại bầu cử Hạ viện năm 2024.

Đối với JIP, nếu xét riêng thì số ghế không tăng nhiều so với 34 ghế trước bầu cử. Tại tỉnh Osaka, căn cứ địa của đảng, JIP giành được 17 trong tổng số 19 khu vực bầu cử một ghế, nhưng không mở rộng sang các khu vực khác.

Ở chiều ngược lại, Liên minh Cải cách Trung dung (CRA), vốn được kỳ vọng sẽ tăng thêm ghế để trở thành đối trọng với liên minh cầm quyền lại bất ngờ giảm sâu xuống còn 49 ghế, so với 172 ghế trước bầu cử.

CRA chứng kiến hàng loạt lãnh đạo xuất thân từ đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ) thất cử, bao gồm Tổng Thư ký Jun Azumi, cựu ngoại trưởng Katsuya Okada, cựu chủ tịch đảng Dân chủ Ichiro Ozawa và cựu chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến Yukio Edano.

Ngoài ra, trong danh sách đại diện tỷ lệ, CRA đã xếp các cựu thành viên đảng Công Minh ở vị trí cao, khiến số ghế “hồi sinh” từ đại diện tỷ lệ cho các ứng viên thua ở khu vực một ghế bị hạn chế.

Trong khi đó, một số đảng nhỏ khác tăng ghế như đảng Dân chủ vì nhân dân tăng thêm 1 ghế, đảng Tham chính tăng 13 ghế và Nhóm Mirai tăng 11 ghế. Điều này trái ngược với các đảng khác như đảng Cộng sản Nhật Bản giảm một nửa số ghế, xuống còn 4 ghế và Nhóm Reiwa Shinsengumi giảm mạnh từ 8 ghế xuống còn 1 ghế.

Việc một đảng đơn lẻ giành được hơn 2/3 số ghế Hạ viện là điều chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Kết quả này cũng vượt qua kỷ lục 308 ghế (64,2%) mà Đảng Dân chủ (tên cũ) giành được trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2009, khi diễn ra thay đổi chính quyền. Trước đây, thành tích cao nhất của LDP là 300 ghế vào năm 1986.

Thủ tướng Sanae Takaichi tại trụ sở Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở Tokyo vào tối Chủ nhật. Ảnh: Japantimes

Mặc dù không chiếm đa số tại Thượng viện, nhưng với việc giành được trên 2/3 số ghế tại Hạ viện, liên minh cầm quyền có thể thông qua lại các dự luật bị Thượng viện bác bỏ, qua đó giúp chính quyền Thủ tướng Takaichi Sanae dễ dàng thúc đẩy chính sách hơn.

Bên cạnh đó, ưu thế tuyệt đối này cũng giúp LDP dẫn dắt thảo luận về sửa đổi Hiến pháp thuận lợi hơn. Theo quy định, để Quốc hội đề xuất sửa đổi Hiến pháp, cần có sự thông qua với đa số 2/3 tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Giới quan sát tại Nhật Bản nhận định tỷ lệ ủng hộ cao đối với Thủ tướng Takaichi và Nội các của bà đã trở thành lực đẩy lớn cho thắng lợi của LDP tại bầu cử Hạ viện lần này. Dự kiến, trong kỳ họp Quốc hội bất thường dự kiến triệu tập vào giữa tháng 2 này, bà Takaichi sẽ được bầu lại làm Thủ tướng và thành lập Nội các lần thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng.

Trong chương trình của TV Tokyo tối ngày 8/2, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ xem xét áp dụng thuế tiêu dùng 0% đối với thực phẩm và đồ uống trong 2 năm nhưng không thông qua cách áp đặt mà sẽ sớm tổ chức một hội nghị toàn quốc liên đảng phái để đẩy nhanh quá trình thảo luận.

Trước bối cảnh đồng yên tiếp tục mất giá trên thị trường ngoại hối, Thủ tướng nhấn mạnh: “Việc xây dựng một cơ cấu kinh tế có khả năng chống chịu với biến động tỷ giá và tạo môi trường để có thể tự cung ứng nhiều mặt hàng ngay trong nước là một nỗ lực vô cùng quan trọng."

Bà cũng khẳng định chính phủ sẽ duy trì lập trường vừa coi trọng tính bền vững của chính sách tài khóa, vừa thúc đẩy các khoản đầu tư cần thiết một cách có trọng điểm để xây dựng một nền kinh tế mạnh.

Lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chúc mừng đến Thủ tướng Takaichi thông qua mạng xã hội X. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Thủ tướng Takaichi đã chứng tỏ là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyền lực, khôn ngoan và là người thực sự yêu nước," đồng thời bày tỏ mong chờ được chào đón Thủ tướng Takaichi tại Nhà Trắng vào ngày 19/3 tới.

Trong lời cám ơn hồi đáp, Thủ tướng Takaichi cho biết cũng đang háo hức chờ đợi chuyến thăm này và nhấn mạnh: “Tiềm năng của liên minh chúng ta là vô hạn."

Cùng với đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng đến Thủ tướng Takaichi và nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong khi Thủ tướng Italy Georgia Meloni đã đăng tải một bức ảnh bà ôm Thủ tướng Takaichi trong chuyến đi gần đây đến Tokyo và gửi lời chúc mừng đến nhà lãnh đạo Nhật Bản về thành công lớn tại bầu cử Hạ viện, đồng thời khẳng định hai nước được gắn kết bởi tình hữu nghị sâu sắc và mối quan hệ đối tác chiến lược đang tiếp tục phát triển.