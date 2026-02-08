Tuyết rơi kỷ lục ‘thử lửa’ bà Takaichi

Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 giữa bối cảnh tuyết rơi dày kỷ lục tại nhiều khu vực. Thời tiết có thể khiến nhiều cử tri ngại ra khỏi nhà, làm thay đổi cục diện bầu cử.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trên đường phố trước cuộc bầu cử ngày 8/2. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, tuyết rơi dày tại Nhật Bản có thể làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử Quốc hội Nhật Bản. Tại các khu vực phía bắc và phía đông đất nước, lượng tuyết rơi dự báo lên tới 70 cm khiến nhiều cử tri phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi đi bỏ phiếu.

Tuyết dày, cử tri ngại ra đường

Trong lịch sử chính trường Nhật Bản thời hậu chiến, đây mới là cuộc bầu cử toàn quốc thứ 3 được tổ chức trong tháng 2. Các cuộc bầu cử trước đây thường diễn ra vào những tháng có thời tiết ôn hòa hơn.

Quyết định tổ chức bầu cử ngay giữa mùa đông khắc nghiệt là bước đi có chủ ý của bà Takaichi nhằm tận dụng tính thời điểm. Trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho bà gia tăng, Thủ tướng Takaichi muốn chuyển sự ủng hộ ấy thành sự tín nhiệm dành cho đảng cầm quyền.

Hiện tại, thủ đô Tokyo cũng ghi nhận lượng tuyết rơi dày hiếm gặp, gây ra một số gián đoạn giao thông. Tính đến sáng 8/2, theo Bộ Giao thông Nhật Bản, 37 tuyến tàu hỏa, 58 tuyến phà và 54 chuyến bay đã bị hủy trên toàn quốc.

Lượng tuyết rơi dày trong khi người dân ra đường tập thể dục và tới điểm bỏ phiếu trong kỳ bầu cử Quốc hội Nhật Bản ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Đảng Komeito đã rút khỏi liên minh với đảng LDP của bà Takaichi trong năm 2025, sáp nhập với đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, trở thành lực lượng đối lập chính của đảng LDP.

Khảo sát gần đây cho thấy hơn 90% cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ bà Takaichi, nhưng nhóm tuổi này thường có tỷ lệ đi bầu thấp hơn so với nhóm cử tri lớn tuổi.

Ngày 5/2, bà Takaichi còn nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này có thể thu hút thêm cử tri ủng hộ bà Takaichi, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến một bộ phận cử tri có thái độ chính trị ôn hòa chuyển sang e dè.

Vì vậy, cuộc bầu cử lần này vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ.

Thời tiết khắc nghiệt có thể đảo chiều bầu cử

Cử tri Nhật Bản sẽ đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra 289 Hạ nghị sĩ. Số ghế còn lại tại Hạ viện được phân bổ theo tỷ lệ bỏ phiếu cho các đảng. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 20h ngày 8/2 (giờ địa phương).

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/2. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều cuộc thăm dò gần đây, liên minh do bà Takaichi đứng đầu nhiều khả năng giành khoảng 300/465 ghế tại Hạ viện, tăng mạnh so với mức 233 ghế hiện nắm giữ.

Thậm chí, liên minh này có khả năng giành tới 310 ghế. Nếu đạt mốc này, liên minh giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi và đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) sẽ đủ khả năng phủ quyết các dự luật của Thượng viện.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi đảng LDP không chiếm đa số tại Thượng viện. Bà Takaichi từng tuyên bố sẽ từ chức ngay, nếu liên minh của bà để mất thế đa số tại Hạ viện.

Trên cương vị Thủ tướng, bà Takaichi đã thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và đề xuất cắt giảm thuế tiêu dùng.

“Nếu bà Takaichi thắng lớn, bà sẽ có thêm dư địa để thực hiện các cam kết, trong đó có việc cắt giảm thuế tiêu dùng. Thị trường có thể biến động, đồng yen có thể phải chịu thêm áp lực”, ông Seiji Inada, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn FGS Global, nhận định.