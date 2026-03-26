Ba người chơi đỉnh nhất Ai là triệu phú

Ba người chơi xuất sắc Ai là triệu phú gây chú ý với hành trình chinh phục câu hỏi khó, người nhận giải thưởng lớn, người ra về trong tiếc nuối.

Sau hơn 20 năm phát sóng, Ai là triệu phú vẫn chưa tìm ra người chinh phục trọn vẹn 15 câu hỏi. Tuy nhiên, chương trình ghi dấu những người chơi xuất sắc với thành tích ấn tượng, trong đó nổi bật là Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Lê Anh và Trần Đặng Đăng Khoa.

Chàng trai Hà Nội Nguyễn Trường Giang

Trong số phát sóng tối 24/3/2026, người chơi đến từ Hà Nội Nguyễn Trường Giang chinh phục thành công câu hỏi số 14 về nguồn gốc Virus Nipah.

Trước đó, người chơi Nguyễn Trường Giang có phần thi ấn tượng khi từ câu 11 trở đi không còn quyền trợ giúp nhưng vẫn liên tục trả lời chính xác nhờ khả năng suy luận logic và kiến thức đa lĩnh vực.

Nguyễn Trường Giang ẵm giải thưởng 150 triệu đồng ở câu thứ 14.

Ở câu hỏi số 14 về nguồn gốc tên gọi virus Nipah, anh mạo hiểm chọn đáp án “tên một ngôi làng” và đây là quyết định chính xác, giúp anh giành 150 triệu đồng. Chàng trai Hà Nội trở thành một trong số rất ít người chơi chạm tới câu hỏi cuối cùng.

Bước sang câu 15, dù tiếp tục thể hiện hiểu biết sâu rộng, Trường Giang quyết định dừng lại để bảo toàn số tiền. Quyết định này sau đó được đánh giá là hợp lý khi ở phần trả lời giả định, anh đưa ra đáp án không chính xác.

Dù quyết định dừng chân, nhưng Trường Giang đã chính thức xác lập kỷ lục mới về giá trị tiền thưởng trong lịch sử chương trình.

Nguyễn Trường Giang chia sẻ, đến tham gia chương trình là ước mơ từ nhỏ và anh rất vinh dự khi có cơ hội ngồi trên “ghế nóng”. Với nền tảng kiến thức đa dạng, trải dài nhiều lĩnh vực, anh đã mang đến một phần thi kịch tính, cuốn hút người xem.

Travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa

Năm 2021, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa đến từ Tiền Giang là người đầu tiên trong lịch sử thực sự đưa ra đáp án cho câu hỏi số 15 thay vì chọn giải pháp an toàn.

Hành trình của Đăng Khoa đầy kịch tính với câu hỏi ở đa lĩnh vực. Nhờ kinh nghiệm du lịch, phượt thủ 34 tuổi Trần Đặng Đăng Khoa dễ dàng vượt qua các câu 11-13 mà không cần trợ giúp. Đến câu 14 về Giỗ Tổ Hùng Vương, anh nhờ người đồng hành và chọn đúng đáp án “Nhà Nguyễn”, được MC Đinh Tiến Dũng khen ngợi.

Trần Đặng Đăng Khoa khiến khán giả tiếng nuối khi trả lời sai câu thứ 15.

Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng liên quan đến tác phẩm của nhà thơ Lê Anh Xuân, Đăng Khoa không chắc chắn nhưng vẫn quyết định trả lời tiếp thay vì dừng lại. Anh chọn đáp án Dáng đứng Việt Nam nhưng không chính xác, dừng cuộc chơi với 22 triệu đồng.

Trần Đặng Đăng Khoa là người thích xê dịch, từng gây chú ý với hành trình phượt xe máy xuyên lục địa qua 62 quốc gia trong 3 năm. Anh trở thành một trong những người Việt hiếm hoi chinh phục hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy.

Kỹ sư Nguyễn Lê Anh

Nguyễn Lê Anh là người chơi đầu tiên trong lịch sử chương trình chinh phục tới câu hỏi số 14, trong số phát sóng ngày 9/9/2008. Khi đó, anh trả lời đúng 14 câu hỏi và giành 80 triệu đồng – mức thưởng cao kỷ lục thời điểm bấy giờ.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là trước câu hỏi quan trọng, anh đã hỏi ý kiến vợ. Dù nhận được lời khuyên nên dừng lại, Lê Anh vẫn quyết đoán lựa chọn đáp án của mình và trả lời chính xác, lập kỷ lục của chương trình.

Mạo hiểm ở câu thứ 14 đã đem về chiến thắng cho người chơi Nguyễn Lê Anh với giải thưởng 80 triệu đồng.

Ở câu hỏi cuối cùng trị giá 120 triệu đồng liên quan đến tác phẩm Đời thừa của Nam Cao, dù có suy luận đúng, anh vẫn chọn dừng cuộc chơi vì không chắc chắn. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, nhưng cũng trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển của chương trình.

Thời điểm tham gia, Lê Anh là kỹ sư xây dựng. Sau này, anh bất ngờ chuyển hướng sang làm họa sĩ toàn thời gian để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Trong chương trình số kỷ niệm 20 năm phát sóng, kỹ sư Nguyễn Lê Anh đã trở lại Ai là triệu phú. Anh chia sẻ, dù đã 17 năm trôi qua, ký ức về lần tham gia vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là khi được MC Lại Văn Sâm cho phép trao đổi với người đồng hành là vợ ngay tại trường quay. Anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc được ê-kíp chúc mừng xen lẫn tiếc nuối vì đã không trả lời câu hỏi số 15. Tuy nhiên đây cũng là kỷ niệm rất đẹp trong hành trình của Nguyễn Lê Anh.