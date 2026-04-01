Ba Lan tan mộng World Cup ở phút 88

Rạng sáng 1/4, Thụy Điển đánh bại Ba Lan 3-2 ở chung kết play-off World Cup 2026 trên sân Strawberry Arena.

Ba Lan thất bại cay đắng.

Chiến thắng kịch tính trước Ba Lan đã giúp Thụy Điển trả món nợ đã vay ở vòng play-off World Cup 2022, đồng thời mang về tấm vé World Cup đầu tiên sau 8 năm. Trong khi đó, Ba Lan lỡ hẹn World Cup sau hai lần dự liên tiếp.

Trận đấu khởi đầu khá thận trọng khi cả hai đội đều ý thức được tầm quan trọng của cuộc đối đầu. Ba Lan có cơ hội sớm với Matty Cash, nhưng không thể tận dụng. Trong thế trận giằng co, Thụy Điển bất ngờ vươn lên ở phút 20 nhờ pha phối hợp tinh tế. Yasin Ayari đánh gót đẳng cấp để cựu cầu thủ MU, Anthony Elanga băng xuống dứt điểm một chạm, bóng dội xà ngang rồi bay vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ba Lan nhanh chóng đáp trả và tìm được bàn gỡ ở phút 33. Nicola Zalewski đi bóng từ cánh trái, tung cú sút khó khiến thủ môn Kristoffer Nordfeldt không thể cản phá. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, sai lầm của chính Zalewski đã khiến đội khách trả giá. Từ quả đá phạt, Gustaf Lagerbielke đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Thụy Điển.

Hiệp hai diễn ra đầy kịch tính khi Ba Lan dồn lên mạnh mẽ. Karol Świderski tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Những phút sau đó chứng kiến sức ép liên tục từ đội khách, nhưng hàng thủ Thụy Điển cùng thủ môn Nordfeldt đã đứng vững.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ bước vào hiệp phụ, Thụy Điển đã định đoạt số phận ở phút 88. Sau tình huống lộn xộn, Viktor Gyokeres nhanh chân dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-2.