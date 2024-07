Ba huyện Hà Giang thiệt hại nặng nề vì cơn mưa lớn nhất từ đầu năm

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trong 2 ngày (9-10/7), thống kê cho thấy lượng mưa đổ xuống địa bàn tỉnh lớn nhất từ đầu năm trở lại đây.

Sau các đợt mưa lớn, mực nước trên nhiều sông dâng cao, gây ngập úng cục bộ. Nhiều tuyến đường bị sạt lở lượng đất, đá lớn.

Các huyện chịu thiệt hại lớn nhất gồm: Hoàng Su Phì, Vị Xuyên và Bắc Quang.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, đất đá sạt lở gây hư hỏng nhiều nhà dân, trụ sở làm việc và diện tích sản xuất lúa, hoa màu, thủy sản.

Tại huyện Hoàng Su Phì, trận mưa lớn trong nhiều giờ đã làm 7 hộ dân bị đất, đá sạt lở vào nhà ở. Tại xã Nậm Ty còn xảy ra vụ sạt lở taluy dương nghiêm trọng khiến khối đất, đá lớn tràn xuống tuyến đường tỉnh 177.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tại các tuyến đường đi vào trung tâm huyện Hoàng Su Phì đều ách tắc, các phương tiện chưa thể lưu thông.

Tại huyện Vị Xuyên, mưa lũ gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa, hoa màu mới gieo trồng của bà con nông dân.

Trong bối cảnh đó, huyện Vị Xuyên đã huy động lực lượng dân quân, người dân san gạt các tuyến đường liên thôn, xóm bị sạt lở; hỗ trợ những gia đình bị đất, đá cuốn trôi vào nhà, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, chính quyền giúp di dời 4 hộ dân ở xã Thượng Sơn khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.