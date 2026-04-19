'Bà hỏa' thiêu rụi căn nhà gỗ ở trung tâm Đà Lạt

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h ngày 19/4, tại căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân (phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nhà gỗ ở trung tâm Đà Lạt bị thiêu rụi Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà gỗ của một hộ dân nên hô hoán, dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 10h20 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy làm 2 căn nhà bên cạnh bị ảnh hưởng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong căn nhà bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.