Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

'Bà hỏa' thiêu rụi căn nhà gỗ ở trung tâm Đà Lạt

  • Chủ nhật, 19/4/2026 14:55 (GMT+7)
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h ngày 19/4, tại căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân (phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng lên từ căn nhà gỗ của một hộ dân nên hô hoán, dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 10h20 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy làm 2 căn nhà bên cạnh bị ảnh hưởng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong căn nhà bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/ba-hoa-thieu-rui-can-nha-go-o-trung-tam-da-lat-post1836855.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

cháy Lâm Đồng bà Hỏa Đà Lạt nhà gỗ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý