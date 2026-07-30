Bà chủ trả thù lao cho công nhân bằng hàng trắng

Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) xác định Trần Thị Ban đã cho công nhân xây dựng sử dụng ma túy và khấu trừ vào tiền lương cuối tháng.

Chỉ huy Công an phường Đại Mỗ cho biết Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Trần Thị Ban (SN 1979, trú xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 13/5/2026, trong quá trình kiểm tra các lán trại tại Khu đô thị Dương Nội, Tổ dân phố số 13, phường Đại Mỗ, Công an phường Đại Mỗ phát hiện 4 đối tượng gồm Đinh Văn Hùng (SN 1995, trú tại tỉnh Phú Thọ), Sùng Nủ Lềnh (SN 1982), Đặng Phúc Minh (SN 1980) và Sùng A Sình (SN 1974, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) đều dương tính với chất ma túy heroin.

Đối tượng Trần Thị Ban.

Quá trình đấu tranh, cả 4 đối tượng khai nhận số ma túy sử dụng đều do Trần Thị Ban cung cấp hàng ngày và sẽ khấu trừ vào tiền lương cuối tháng.

Tiến hành triệu tập, cơ quan công an xác định Trần Thị Ban đã rời Hà Nội, không rõ nơi cư trú.

Ngày 10/7, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đại Mỗ đã xác định Trần Thị Ban đang lẩn trốn tại Lào Cai, triệu tập về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Ban quanh co, chối tội, song căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng liên quan, xác định Trần Thị Ban đã có hành vi dùng heroin để trả công cho 4 công nhân, đủ căn cứ cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.