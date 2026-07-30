Phát hiện cơ sở sản xuất, chứa trữ quần áo nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Cơ sở tại phường Bình Hòa (TP.HCM) sản xuất, chứa trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu NIKE. Hàng hóa vi phạm ước tính hàng chục tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 18 (Chi cục QLTT TP.HCM) phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa là quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Qua công tác giám sát quản lý địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội QLTT số 18 phát hiện một doanh nghiệp nằm trên phường Bình Hòa (thuộc địa phận Bình Dương cũ) có dấu hiệu sản xuất, chứa trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chứa trữ quần áo giả mạo nhãn hiệu NIKE.

Tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm này, đoàn kiểm tra phát hiện 5.436 đơn vị sản phẩm là quần áo chưa qua sử dụng, gắn nhãn hiệu NIKE có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá hơn 9,5 tỷ đồng .

Chủ doanh nghiệp khai nhận toàn bộ số hàng trên được một đối tác cung cấp mẫu sản phẩm, bán thành phẩm và phụ liệu để thực hiện sản xuất gia công, đóng gói theo hợp đồng gia công.

Tại thời điểm kiểm tra, do không xuất trình được hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ. Đội QLTT số 18 đã liên hệ Công ty Nike Việt Nam, là chủ sở hữu nhãn hiệu NIKE, yêu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật để xác minh tính thật giả của hàng hóa. Công ty Nike Việt Nam khẳng định toàn bộ sản phẩm bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Phối hợp cùng Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM và Công an phường Bình Hòa (TP.HCM) mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện một hợp đồng gia công hàng hóa của doanh nghiệp với đối tác đã được thực hiện trước đó có số lượng hàng hóa gồm 12.994 đơn vị sản phẩm là quần dài mang nhãn hiệu NIKE.

Tổng trị giá hàng hóa của cả đợt kiểm tra trên là hơn 35 tỷ đồng (căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá).

Với trị giá hàng hóa lớn cũng như tính chất của vụ việc có dấu hiệu hình sự, QLTT số 18 đã chuyển toàn bộ hồ sơ qua cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.