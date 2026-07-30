Công an Thanh Hóa cần tìm người liên quan vụ làm giả nem chua rán Hà Nội

Cơ quan CSĐT Thanh Hóa điều tra vụ sản xuất, buôn bán hàng giả nem chua rán Hà Nội, kêu gọi người liên quan cung cấp tài liệu trước ngày 30/8/2026.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra Vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại số nhà 26B Ngọc Lan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 550/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 5/6/2026 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, xác định đối tượng trong vụ án là Nguyễn Sĩ Phương, Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly, biết Công ty An Việt không sản xuất mặt hàng Nem chua rán Hà Nội, nên đã tìm hiểu, nhập nguyên liệu để sản xuất và đặt in tem, nhãn mác lấy tên "Nem chua rán Hà Nội" sản xuất tại Công ty An Việt địa chỉ: SN 77, thôn 2, xã Bát Tràng, TP Hà Nội để bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Phương.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người liên quan sau khi biết nội dung thông báo nhanh chóng chuẩn bị tài liệu, dữ liệu liên quan đến làm việc trước ngày 30/8/2026 để được đảm bảo quyền lợi.

Quá thời hạn nêu trên nếu không tiếp nhận thêm thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc điều tra và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Nhãn hiệu nem chua rán do công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly làm giả.

Nơi tiếp nhận thông tin tài liệu: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin liên hệ, trao đổi qua Điều tra viên thụ lý: Đỗ Thành Trung, SĐT: 078.344.9999.