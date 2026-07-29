Vụ lừa đảo tại Công ty Nhà Tiến Phát: Khi 'kẻ cắp gặp bà già'

Ngô Sĩ Linh - Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát lừa đảo hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng. Tuy nhiên, Linh cũng bị lừa mất hơn 3 tỷ đồng.

Bị cáo Ngô Sĩ Linh tại phiên tòa.

Chiều 29/7, sau 2 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Linh là tù chung thân.

Các bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) bị phạt tù chung thân và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi, ngụ TP.HCM) bị phạt 14 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Ngô Sĩ Linh bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến năm 2022, Ngô Sĩ Linh điều hành Công ty Nhà Tiến Phát. Linh đưa ra các dự án hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ với cam kết lợi nhuận lên tới 36%/năm nhằm thu hút khách hàng góp vốn.

Dù biết nhiều khu đất không đủ điều kiện xây dựng hoặc không thể triển khai dự án, Linh vẫn chỉ đạo ký kết hàng loạt hợp đồng để huy động tiền.

Cơ quan tố tụng xác định Công ty Nhà Tiến Phát liên quan hơn 1.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động trên 327 tỷ đồng . Riêng Ngô Sĩ Linh liên quan 479 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 bị hại.

Phần lớn số tiền trên được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng môi giới, duy trì hoạt động doanh nghiệp và phục vụ mục đích cá nhân... thay vì đầu tư đúng cam kết.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa, dù không giữ chức vụ chính thức trong công ty nhưng đã sử dụng danh nghĩa lãnh đạo doanh nghiệp để mở rộng mạng lưới môi giới, trực tiếp kêu gọi khách hàng góp vốn, giúp sức cho hành vi lừa đảo của Ngô Sĩ Linh.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thế Tài đã lợi dụng tâm lý lo sợ bị xử lý hình sự của Linh để dựng chuyện có quan hệ với lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tài yêu cầu Linh đưa 320.000 USD nhằm “lo việc”. Tin tưởng, Linh đã nhiều lần chuyển tiền cho Tài, tổng cộng hơn 3,03 tỷ đồng .

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thế Tài không thực hiện bất kỳ cam kết nào mà chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.