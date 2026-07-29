Vẽ lợi nhuận 20% mỗi tháng, nhóm lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng

Lập doanh nghiệp làm vỏ bọc, quảng bá đầu tư "không rủi ro, không mất vốn", nhóm đối tượng tại Bắc Ninh bị cáo buộc lừa hơn 200 người góp gần 600 tỷ đồng.

Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng cầm đầu; Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai Nhung); Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty).

Bị can Lê Thị Kim Nhung, Hoàng Thị Tuyên.

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, kinh doanh lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp thua lỗ, nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Thời điểm này, Nhung cùng bạn trai là Ngô Tiến Tiếp tập tành đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có tiền duy trì cuộc chơi và trả nợ, cặp đôi thuê nhà tại tổ dân phố Tân An (phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) mở văn phòng, treo biển công ty để tạo vỏ bọc hoành tráng nhằm "giăng bẫy" huy động vốn.

Nhung cùng đồng bọn tiếp tục thành lập và điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An nhằm gia tăng uy tín, dễ dàng thao túng tâm lý các nhà đầu tư.

Bị can Ngô Tiến Tiếp và Lê Thế Chín.

Để các nạn nhân sập bẫy, Nhung chỉ đạo kế toán Hoàng Thị Tuyên soạn thảo hàng loạt hợp đồng góp vốn với những điều khoản "trên trời". Trong hợp đồng, nhóm đối tượng vẽ ra bức tranh công ty đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: từ cung ứng lao động, làm visa đến đầu tư bất động sản, tài chính.

Các đối tượng cam kết chi trả mức lợi nhuận siêu khủng 10-20%/tháng, khẳng định chắc nịch "không có rủi ro, không mất vốn", đồng thời cam kết khách hàng có thể rút toàn bộ vốn chỉ sau 3 ngày báo trước.

Trong khi đó, Lê Thế Chín (anh trai Nhung) đảm nhận vai trò "cò mồi", trực tiếp săn tìm, tư vấn và chèo kéo các nạn nhân tham gia các gói góp vốn.

Tiền góp vốn sau khi ký hợp đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt cho Tuyên, sau đó toàn bộ do Nhung dồn về một mối để quản lý.

Ban chuyên án khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An.

Toàn bộ số tiền huy động được, Nhung và bạn trai dồn hết vào các lệnh giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục cháy tài khoản và thua lỗ nặng, nhóm này rơi vào vòng xoáy lấy tiền của người góp vốn sau trả lãi cho người trước để duy trì mô hình đa cấp biến tướng này.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng công an thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhung đã lừa đảo huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân. Trong đó, các đối tượng mới chỉ chi trả và tất toán cho một số người với số tiền hơn 100 tỷ đồng .

Lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, 141 nạn nhân vẫn chưa thể lấy lại tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 474 tỷ đồng .

Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm.