Bình luận kỳ thị dân tộc, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

D. (35 tuổi) bị phạt 12,5 triệu đồng sau khi đăng bình luận trên Facebook có nội dung xúc phạm, kỳ thị dân tộc và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

H.V.D. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Phú Lương.

Công an xã Phú Lương (tỉnh Tuyên Quang) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng với một người đàn ông do đăng bình luận trên Facebook có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, có lời lẽ kỳ thị dân tộc và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 20/7, Công an xã Phú Lương phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng bình luận có nội dung vi phạm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người sử dụng tài khoản là H.V.D. (SN 1991, trú tại địa phương).

Tại cơ quan công an, H.V.D. thừa nhận đã đăng bình luận có nội dung xúc phạm, kỳ thị dân tộc. Người này bày tỏ sự hối lỗi, chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm và cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu hiểu biết.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 95 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 174/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Trưởng Công an xã Phú Lương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với H.V.D. số tiền 12,5 triệu đồng.

Ngoài việc nộp phạt, người vi phạm bị yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và ký cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan công an, mạng xã hội là nơi kết nối, chia sẻ thông tin nhưng không phải môi trường để xúc phạm, vu khống, kích động thù hằn hoặc kỳ thị đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay cộng đồng nào.

Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải hoặc phát tán nội dung xúc phạm, kỳ thị dân tộc, tôn giáo hay kích động thù hằn; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng để được xử lý theo quy định.