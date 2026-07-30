Bắt đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp điện thoại iPhone

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công nhân viên giao hàng.

Khoảng 21h50 ngày 23/7, tại đường TS2, Khu công nghiệp Tiên Sơn, thuộc thôn Núi Móng, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, anh Vũ Văn Thành (SN 1989, quê xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng; hiện trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh), nhân viên giao hàng của cửa hàng điện thoại Sáng Mobile, bị một đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công, cướp 3 điện thoại iPhone 15 Promax có tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Ngay sau đó, Đồn Công an Khu công nghiệp Tiên Sơn đã tiếp nhận trình báo của bị hại.

Xác định đây là vụ cướp tài sản có tính chất táo tợn, đối tượng chuẩn bị trước phương tiện, lựa chọn thời gian và địa điểm gây án nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đồn Công an Khu công nghiệp Tiên Sơn và Công an xã Đại Đồng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát hiện trường, truy vết đối tượng.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Thủ đoạn đối tượng đã lợi dụng việc đặt mua điện thoại qua mạng để tạo lòng tin, yêu cầu giao hàng đến khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Sau khi chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay, đối tượng bất ngờ tấn công người giao hàng rồi cướp tài sản và nhanh chóng bỏ trốn. Thủ đoạn này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng nhằm hạn chế khả năng phát hiện và truy đuổi.

Bằng các biện pháp điều tra, đến sáng 26/7, lực lượng Công an đã xác định Hoàng Ngọc Sơn (SN 2002, trú tại xã Thục Phán, tỉnh Cao Bằng), là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, nghi phạm gây án. Quá trình đấu tranh, mặc dù ban đầu quanh co, chối tội, song trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Sơn đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Sơn nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng tạo tài khoản Facebook ảo mang tên "Cao Minh", đăng thông tin tìm mua điện thoại iPhone 15 Promax trên các nhóm mua bán điện thoại tại Bắc Ninh. Khi được chủ cửa hàng Sáng Mobile liên hệ, Sơn sử dụng ứng dụng Messenger để thống nhất việc giao hàng tại đường TS2, Khu công nghiệp Tiên Sơn.

Để tạo lòng tin, Sơn dành khoảng 40 phút kiểm tra từng chiếc điện thoại, sau đó đồng ý mua một máy với giá 18,2 triệu đồng và viện lý do sẽ chuyển khoản trước 16,2 triệu đồng, số tiền còn lại thanh toán bằng tiền mặt tại phòng trọ. Lợi dụng lúc anh Thành ngồi trên xe máy chờ giao dịch, đối tượng bất ngờ rút bình xịt hơi cay giấu sẵn trong người, xịt thẳng vào mặt nạn nhân khiến anh không thể quan sát rồi cầm theo cả 3 chiếc iPhone 15 Promax bỏ chạy vào khu vực nghĩa trang gần đó tẩu thoát.

Sáng hôm sau, Sơn mang bán 2 chiếc điện thoại cho các cửa hàng trên địa bàn xã Đại Đồng được 24 triệu đồng, chiếc còn lại lắp sim để sử dụng. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu hồi đầy đủ cả 3 chiếc điện thoại bị cướp. Được biết, Hoàng Ngọc Sơn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.