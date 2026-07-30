Phát hiện TikToker nổi tiếng tử vong trong căn hộ cao cấp, thi thể đang phân hủy

Theo đó, chiều tối 29/7, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở phường Tây Mỗ, Hà Nội. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho cơ quan chức năng sở tại.
Người dân cho biết thêm, nạn nhân thuê căn hộ trên và có thể đã tử vong từ nhiều ngày trước nên đang trong quá trình phân hủy.
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Nhiều người dân theo dõi sự việc. Ảnh: Võ Hoa Hòa.
Được biết, nam thanh niên được nhiều bạn trẻ biết đến trên mạng xã hội TikTok.
Đêm muộn cùng ngày, cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường sau khi khám nghiệm. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc dưới tòa chung cư.
Hiện nguyên nhân vụ việc được Công an phường Tây Mỗ tiếp tục làm rõ.
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