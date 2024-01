'Avatar 3' sửa chữa sai lầm của 'Avatar 2'?

Phần 2 "Avatar" lãng phí dàn nhân vật đồ sộ cùng một số ngôi sao lớn. Điều này có thể được thay đổi trong phần tiếp theo nhờ vai diễn của Dương Tử Quỳnh.

Avatar: The Way of Water với doanh thu 2,32 tỷ USD là bom tấn phòng vé lớn bậc nhất lịch sử. Đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron được khen về nhiều mặt, song thực tế chưa hoàn hảo. Phim vẫn mắc phải một số sai lầm khiến giới phê bình phật lòng, nổi bật là việc lãng phí dàn nhân vật đồ sộ.

Cụ thể, Avatar: The Way of Water bị nhận xét xây dựng dàn nhân vật thua kém phần tiền truyện. Phim mang đến nhiều tuyến nhân vật đan xen, nhưng phần lớn trong số đó còn mờ nhạt. Ngay cả một số nhân vật quan trọng như phản diện Miles Quaritch hay vợ chồng tộc trưởng Tonowari cũng chưa có câu chuyện quá ấn tượng.

Vì lẽ đó, dàn sao đình đám trong hậu truyện Avatar thiếu đất trình diễn. Theo Screen Rant, phim đã không cho một số ngôi sao, đơn cử như Kate Winslet, cơ hội tỏa sáng xứng đáng với tên tuổi. Với tài năng và danh tiếng tại kinh đô Hollywood, họ đáng lẽ phải được James Cameron trao cho cơ hội lớn hơn. Vậy nên, khán giả mong chờ phần phim tiếp theo sẽ khắc phục sai lầm này.

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh sẽ góp mặt trong Avatar 3. Ảnh: Screen Rant.

Trước đó, ngôi sao gốc Á Dương Tử Quỳnh được tiết lộ sẽ tham gia Avatar 3. Screen Rant cho rằng cô nhiều khả năng sẽ được hóa thân một nhân vật mạnh mẽ và nổi bật. Điều này giúp dàn nhân vật loài người trong loạt phim đình đám trở nên ấn tượng hơn, không còn mờ nhạt như ở phần trước.

Avatar 3 dự kiến ra mắt vào năm 2025, nội dung xoay quanh cuộc chạm trán giữa tộc Na'vi với tộc Ash - những người tôn thờ lửa. Nhân vật chính Jake Sully phải chịu cảnh bị các bộ tộc khác đổ lỗi vì những thảm họa gây ra bởi người Trái đất.