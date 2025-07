Âu Dương Na Na gây tranh cãi vì đời tư phức tạp

Âu Dương Na Na bị nghi sống chung với bạn trai mới An Vũ. Đời tư phức tạp khiến cô tiếp tục vướng tranh cãi.

Theo China Times, Âu Dương Na Na vướng nghi vấn "sống thử" với tay trống An Vũ, từ đó trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc vì đời tư có phần phức tạp.

Cụ thể, một đoạn video do paparazzi ghi lại cho thấy Âu Dương Na Na một mình lái xe ra khỏi tầng hầm, sau đó đón An Vũ lên xe tại ven đường. Hai ngày sau, An Vũ bị bắt gặp xuất hiện tại bãi đậu xe dưới căn hộ của Na Na và mang đồ vào cốp xe một cách thuần thục, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã dọn về sống chung.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, từ khóa “Âu Dương Na Na nghi sống chung với An Vũ” lập tức leo lên vị trí số 1 tìm kiếm trên Weibo. Phần bình luận dưới các bài đăng nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả gửi lời chúc phúc, cho rằng nếu cả hai tình cảm ổn định thì việc sống chung cũng không có gì bất thường.

Âu Dương Na Na bị bắt gặp lái xe đưa đón bạn trai. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ sự nghi ngại, cho rằng đời sống tình cảm của Âu Dương Na Na có phần phức tạp. Một số bình luận đặt thẳng vấn đề: “Trước đây cô ấy vừa bị bắt gặp sống thử với Trạch Tử Lộ, giờ lại thấy tay trong tay với người mới?”, hay “cô ấy đổi bạn trai nhiều quá, hình ảnh nghệ sĩ cần được giữ gìn hơn”.

Thực tế, đây không phải lần đầu Âu Dương Na Na bị nghi sống chung với bạn trai. Trước đó, vào tháng 10/2022, truyền thông Trung Quốc từng đăng tải hình ảnh diễn viên Trạch Tử Lộ đến căn hộ của cô tại Hoành Điếm, ở lại trong suốt 4 ngày và bị bắt gặp đi đổ rác trong trạng thái cởi trần.

Bên cạnh Trạch Tử Lộ và An Vũ, Âu Dương Na Na cũng từng bị đồn hẹn hò với nhiều nghệ sĩ nam như Phạm Thừa Thừa, Trần Vỹ Đình… dù chưa một lần công khai xác nhận. Việc liên tục vướng tin yêu đương với bạn diễn, cùng hình ảnh đời tư bị chia sẻ công khai, khiến cô nhiều lần trở thành đề tài bàn tán.

Âu Dương Na Na sinh năm 2000 tại Đài Bắc, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô bắt đầu học nhạc từ nhỏ, nổi bật với khả năng chơi cello và từng đoạt giải nhất vào năm 2011.

Bên cạnh âm nhạc, Âu Dương Na Na còn hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2014 và từng tham gia các dự án như Beijing Love Story, To the Fore, Bleeding Steel, Secret Fruit, The Great Ruler... Âu Dương Na Na được xếp vào nhóm "tiểu hoa đán" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.