'Ông hoàng phòng vé' Ha Jung Woo bị chỉ trích

Vì bình luận nhạy cảm trên mạng xã hội, Ha Jung Woo đang vấp phải làn sóng tẩy chay với những lời chỉ trích dữ dội.

Tờ Korea Times đưa tin nam diễn viên Ha Jung Woo mới đây bị chỉ trích vì để lại bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội. Bình luận này đã bị xóa.

Cụ thể, cách đây ít ngày, khi đang giao lưu với người hâm mộ trên tài khoản mạng xã hội, Ha Jung Woo nhận được đề nghị đặt biệt danh từ một khán giả. Người hâm mộ này cho biết có họ Choi. Sau đó, nam diễn viên đặt cho người hâm mộ kể trên biệt danh: "Choieumje". Đáng nói, đây là một từ phát âm gần giống với "thuốc kích dục" trong tiếng Hàn. Người hâm mộ đáp lại: "Em yêu anh".

Ha Jung Woo vướng tranh cãi. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Tuy nhiên, những người dùng khác đã nhanh chóng bày tỏ sự khó chịu và chỉ trích nam diễn viên bình luận kém duyên.

Bình luận gốc hiện không còn hiển thị nữa vì đã bị Ha Jung Woo hoặc ê-kíp của nam diễn viên xóa bỏ do phản ứng dữ dội từ công chúng ngày càng tăng.

Ha Jung Woo sinh năm 1978, là một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” với hơn 100 triệu vé bán ra từ các bộ phim anh tham gia. Ha Jung Woo nổi tiếng qua các dự án The Chaser, The Handmaiden, Along with the Gods... Tuy nhiên, sự nghiệp lẫy lừng của Ha Jung Woo cũng không thiếu những lùm xùm, đặc biệt là bê bối sử dụng chất cấm propofol vào năm 2019, khiến hình ảnh của anh từng bị hoen ố.

Ha Jung Woo sẽ trở lại màn ảnh nhỏ vào năm sau thông qua bộ phim truyền hình của tvN How to Become a Building Owner in Korea. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Ha Jung Woo xuất hiện trong một bộ phim truyền hình sau 19 năm.