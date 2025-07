Phương Ly lột xác

Sau 2 vòng đấu được nhận xét an toàn, Phương Ly đã bứt phá và tạo dấu ấn cá nhân ở Live Stage 3 của chương trình Em xinh "say hi".

Khi Em xinh "say hi" khởi động vào cuối tháng 5, Phương Ly bước vào chương trình với kỳ vọng lớn. Từng gây chú ý với các sản phẩm âm nhạc R&B mà phần nhiều trong đó thành hit, đạt hàng chục triệu lượt xem, cô được xem là ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, hai vòng thi đầu tiên của Phương Ly lại không như mong đợi. Phương Ly ở một vị trí không quá bất lợi nhưng cũng chưa đủ nổi bật. Cô vẫn đạt thứ hạng tương đối cao nhưng độ thảo luận, bàn tán trên mạng xã hội không mạnh mẽ bằng những em xinh khác. Thậm chí, giữa lúc đó, có ý kiến cho rằng Phương Ly một màu, an toàn quá mức. Phương Ly từng bị chê Phương Ly từng được biết đến nhiều với danh xưng hot girl hay em gái Phương Linh. Nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều năm về trước, khi Phương Ly chưa có bản hit Thằng điên, Mặt trời của em, Missing You, Anh là ngoại lệ của em… Giờ đây, Phương Ly vẫn được nhắc đến là em gái Phương Linh nhưng theo nghĩa khen ngợi sự nổi bật của cặp chị em này trong giới showbiz Việt thay vì làm "cái bóng" của chị gái nổi tiếng như trước. Đúng là trong nhiều sản phẩm âm nhạc, Phương Ly trung thành với âm nhạc R&B, Pop, pha lofi hoặc retro-electro cùng hình ảnh bay bổng, nhẹ nhàng, thơ mộng, ca từ gần gũi, dễ thuộc… Có Anh là ngoại lệ của em, Phương Ly thử sức với âm nhạc disco-pop sôi động và phong cách thời trang của những năm 1990. Và với nhiều người, hướng đi của Phương Ly là an toàn, một màu. Tuy nhiên, theo Phương Ly giải thích mới đây, sự “một màu” đó do chính cô định hướng. Cụ thể, Phương Ly cho biết: “Bây giờ tôi mới biết ngoài kia người ta nghĩ nhạc của tôi một màu. Nhạc ‘một màu’ của tôi là do tôi định hướng. Làm được ra màu theo định hướng mà vẫn giữ phong độ, nhận được sự yêu thương của mọi người là tôi thấy hay ho”. Trong một bài phỏng vấn với Tri Thức - Znews, khi được hỏi về việc liệu Phương Ly có đang an toàn với phong cách thơ mộng, nữ ca sĩ trả lời: “Từ bé, tôi đã yêu thích cây cỏ, hoa lá, thiên nhiên hoang dã. Tôi hay thơ thẩn và bị ám ảnh bởi gió, mùi hương ở vùng quê nơi ông ngoại sống ngày xưa. Đó chỉ là căn nhà ba gian lợp ngói nhưng được bao quanh bởi khu vườn rộng lớn trồng nhiều loại hoa, cây trái. Nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ hoa hồng, hoa bưởi, cây quế, rau mùi, ngò… Cuộc sống thành thị bộn bề, tấp nập hiện tại, tôi càng nhớ cảm giác đó nên luôn muốn mang vào sản phẩm”. Phương Ly mới đây lên tiếng khi bị chê một màu. Ảnh: FBNV. Chưa bàn tới những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận các sản phẩm kể trên đã giúp Phương Ly định hình rõ một phong cách, hình tượng rất riêng và khác biệt ở thị trường âm nhạc Việt. Nữ ca sĩ vẫn hay được gọi là “nàng thơ” và thành tích các sản phẩm, trong đó Thằng điên là 281 triệu lượt xem, Mặt trời của em 117 triệu chứng tỏ hướng đi của cô đang hiệu quả, ít nhất về mặt số liệu, social. Tới Em xinh “say hi”, Phương Ly ở những tập đầu được bàn tán nhiều hơn nhờ nhan sắc, lối nói chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng thông minh, hài hước. Cô làm mọi thứ trên sân khấu hoàn chỉnh, tròn trịa nhưng vẫn cần những khoảnh khắc bứt phá hơn. Ở Live Stage 1, Phương Ly thuộc đội Vô Cực (cùng Pháo, Juky San, Hoàng Duyên, Chi Xê) với tiết mục Em xinh em bling. Mang phong cách retro bắt mắt và giai điệu funk-disco sôi động, bài hát bị nhận xét là “dễ đoán” và thiếu điểm nhấn, khiến vocal của cô bị lu mờ bởi phần beat dày đặc. Phương Ly chưa tận dụng được thế mạnh thanh nhạc hay vũ đạo, khiến cô bị lép vế. Sang Live Stage 2, Phương Ly nằm trong đội của đội trưởng Phương Mỹ Chi, tham gia tiết mục Hề – một thử nghiệm táo bạo kết hợp hát tuồng và nhạc house hiện đại. Được khen về phần hát tuồng với lối nhả chữ chuẩn xác, cô vẫn chưa tạo được dấu ấn cá nhân rõ nét. Một số khán giả thẳng thắn nhận xét trên mạng xã hội Phương Ly xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào, nhưng chưa có khoảnh khắc nào thực sự bùng nổ. Lột xác Tập 8 của Em xinh "say hi", lên sóng tối 19/7, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình của Phương Ly. Trong vòng đấu đầu tiên của phần thi Dance Battle – phần thi đặc biệt của Live Stage 3 - cô đại diện đội mình tranh tài cùng 5 “em xinh” khác: Lâm Bảo Ngọc (52Hz), Phương Mỹ Chi (đội Phương Mỹ Chi), Ánh Sáng AZA (Tiên Tiên), Bích Phương (đội Bích Phương) và Mỹ Mỹ (đội Mỹ Mỹ). Với tư cách đội trưởng, Phương Ly không chỉ dẫn dắt đội mà còn trực tiếp tham gia vòng 1, nơi cô mang đến màn trình diễn dancesport đầy quyến rũ. Phương Ly xuất hiện trong trang phục đỏ rực rỡ, cắt xẻ táo bạo. Tiết mục của cô được biên đạo tỉ mỉ dù chỉ tập luyện trong 3 ngày. Phương Ly hoàn toàn chiếm vị thế và spotlight trong lượt đấu đầu tiên, thậm chí cả màn thi vũ đạo bởi điệu Tango Argentina khác biệt. Phương Ly lần này nổi bật không chỉ nhờ ngoại hình mà cả các động tác kỹ thuật cao như xoay vòng liên tiếp, nâng người... Theo tiêu chí chấm điểm của BGK (sáng tạo, cảm nhạc, kỹ thuật, khả năng thu hút), Phương Ly ghi điểm tuyệt đối ở cả 4 khía cạnh. MC Trấn Thành nhận xét Phương Ly hôm nay như một ẩn số bùng nổ. BGK gồm các biên đạo cũng dành lời khen cho sự sáng tạo trong cách cô kết hợp dancesport, tạo nên một màn trình diễn vừa chuyên nghiệp vừa đẹp mắt, ấn tượng. Phương Ly bứt phá trong vòng đấu vũ đạo. Ảnh: FBNV. Phan Hiển chia sẻ: “Tôi đánh giá rất cao phần thi này. Thứ nhất, đây là điệu Tango Argentina – một thể loại yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt ở phần chân. Dancesport khó hơn nhiều thể loại khác vì vũ công nữ phải mang giày cao gót và cần hoàn toàn ăn ý với bạn nhảy. Với dân chuyên, người ta luyện tập loại bài này tính bằng năm chứ không phải ngày hay tháng. Nên khi biết Phương Ly chỉ tập trong 3 ngày, tôi thật sự bất ngờ. Nếu xét tổng thể, bài này xứng đáng điểm tối đa về thần thái, sân khấu, sự kết nối và sáng tạo. Về kỹ thuật, vẫn còn điểm cần hoàn thiện nhưng với khoảng thời gian đó, đây là một kết quả vượt ngoài mong đợi”. Trên cương vị trưởng nhóm Live Stage 3, Phương Ly đã hoàn thành trọng trách một cách ấn tượng. Ở lượt đấu đầu tiên của Live Stage lên sóng tuần trước, đội cô biểu diễn ca khúc So đậm đã giành chiến thắng trước team Miu Lê. So đậm có giai điệu bắt tai, concept sáng tạo và quan trọng là Phương Ly phân chia line hát hợp lý, giúp tất cả em xinh trong đội cô gồm Vũ Thảo My, Muội, Châu Bùi tỏa sáng với màu sắc riêng. Sau Live Stage 3, Phương Ly đang đứng trước cơ hội lớn để tiến sâu hơn trong Em xinh "say hi". Sự bứt phá của cô tại tập 8 là minh chứng tài năng cần thời gian để tỏa sáng. Từ một gương mặt bị đánh giá "mờ nhạt", Phương Ly đang được dự đoán tiến vào đội hình chiến thắng của Em xinh "say hi".