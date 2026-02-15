Atletico Madrid đàm phán với Lewandowski

CLB thành Madrid sẵn sàng trải thảm đỏ đón chân sút đang khoác áo Barcelona vào hè 2026.

Atletico muốn có Lewandowski.

Dù kỳ chuyển nhượng còn chưa mở cửa, Robert Lewandowski đã được săn đón sau khi xuất hiện thông tin anh không gia hạn hợp đồng với Barcelona. Giao kèo của tiền đạo người Ba Lan sẽ hết hạn vào tháng 7 tới. Chân sút người Ba Lan dự kiến chỉ đưa ra quyết định sau cuộc bầu cử Chủ tịch CLB.

Theo ElDesmarque, Atletico Madrid có những động thái đầu tiên nhằm chiêu mộ Lewandowski. Đội bóng của Diego Simeone muốn tái hiện công thức thành công từng áp dụng với David Villa năm 2014 và Luis Suarez năm 2021.

Cả hai đều là những cựu tiền đạo Barcelona góp công lớn vào các chức vô địch La Liga của đội bóng áo sọc đỏ, trắng thành Madrid. Với kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng săn bàn đã được kiểm chứng, Lewadowski được xem là mảnh ghép lý tưởng cho tham vọng đó.

Dù 37 tuổi, chân sút người Ba Lan vẫn duy trì thể trạng tốt và hiệu suất ghi bàn ổn định mỗi khi ra sân. Mùa này, cựu sao Bayern ghi 13 bàn sau 29 trận. Nếu có cơ hội sở hữu tiền đạo sinh năm 1988 dưới dạng tự do, Atletico Madrid chắc chắn không bỏ qua. Tại Camp Nou, Barcelona được cho là vẫn muốn giữ Lewandowski, nhưng sẽ đề xuất mức lương thấp hơn nhiều so với hiện tại.

Bên cạnh Atletico, Lewandowski còn nhận được sự quan tâm từ các đội bóng Mỹ, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Saudi Arabia. Dẫu vậy, ưu tiên của anh vẫn là sự ổn định tại Barcelona, nơi gia đình đã thích nghi tốt.