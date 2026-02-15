Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Atletico Madrid đàm phán với Lewandowski

  • Chủ nhật, 15/2/2026 09:02 (GMT+7)
  • 58 phút trước

CLB thành Madrid sẵn sàng trải thảm đỏ đón chân sút đang khoác áo Barcelona vào hè 2026.

Atletico muốn có Lewandowski.

Dù kỳ chuyển nhượng còn chưa mở cửa, Robert Lewandowski đã được săn đón sau khi xuất hiện thông tin anh không gia hạn hợp đồng với Barcelona. Giao kèo của tiền đạo người Ba Lan sẽ hết hạn vào tháng 7 tới. Chân sút người Ba Lan dự kiến chỉ đưa ra quyết định sau cuộc bầu cử Chủ tịch CLB.

Theo ElDesmarque, Atletico Madrid có những động thái đầu tiên nhằm chiêu mộ Lewandowski. Đội bóng của Diego Simeone muốn tái hiện công thức thành công từng áp dụng với David Villa năm 2014 và Luis Suarez năm 2021.

Cả hai đều là những cựu tiền đạo Barcelona góp công lớn vào các chức vô địch La Liga của đội bóng áo sọc đỏ, trắng thành Madrid. Với kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng săn bàn đã được kiểm chứng, Lewadowski được xem là mảnh ghép lý tưởng cho tham vọng đó.

Dù 37 tuổi, chân sút người Ba Lan vẫn duy trì thể trạng tốt và hiệu suất ghi bàn ổn định mỗi khi ra sân. Mùa này, cựu sao Bayern ghi 13 bàn sau 29 trận. Nếu có cơ hội sở hữu tiền đạo sinh năm 1988 dưới dạng tự do, Atletico Madrid chắc chắn không bỏ qua. Tại Camp Nou, Barcelona được cho là vẫn muốn giữ Lewandowski, nhưng sẽ đề xuất mức lương thấp hơn nhiều so với hiện tại.

Bên cạnh Atletico, Lewandowski còn nhận được sự quan tâm từ các đội bóng Mỹ, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Saudi Arabia. Dẫu vậy, ưu tiên của anh vẫn là sự ổn định tại Barcelona, nơi gia đình đã thích nghi tốt.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Barca 'nội chiến' sau thảm bại 0-4 trước Atletico

Thất bại 0-4 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi cúp Nhà vua Tây Ban Nha không chỉ khiến Barcelona choáng váng trên sân, mà còn kéo theo buổi sáng đầy căng thẳng ở đại bản doanh.

18 giờ trước

Duy Anh

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

Khong nhan ra Jurgen Klopp hinh anh

Không nhận ra Jurgen Klopp

20 phút trước 09:41 15/2/2026

0

HLV Jurgen Klopp khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong quãng thời gian tạm rời xa băng ghế huấn luyện.

CAHN co the mat chien thang 4-0 truoc Tampines hinh anh

CAHN có thể mất chiến thắng 4-0 trước Tampines

2 giờ trước 08:24 15/2/2026

0

Thất bại 0-4 trước Công An Hà Nội có thể chưa phải dấu chấm hết với Tampines Rovers khi AFC đang xem xét khả năng đại diện Việt Nam sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

