Aston Villa tái lập kỳ tích sau hơn 100 năm

Rạng sáng 12/12, Aston Villa đánh bại Basel 2-1 ở vòng phân hạng Europa League.

Sau khởi đầu chật vật hồi đầu mùa, Aston Villa đang hồi sinh đến mức khó tin. CLB chủ sân Villa Park thắng 8 trận liên tiếp ở các giải đấu hàng đầu (VĐQG Anh, cúp châu Âu), điều chưa từng xảy ra trong 111 năm qua.

Với những gì thể hiện, đoàn quân của HLV Unai Emery hoàn toàn có thể nghĩ về khả năng phá kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp vào năm 1914.

Aston Villa cuốn phăng mọi đối thủ.

Trên sân khách, "The Villains" nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Evann Guessand. Anh tận dụng tình huống bóng bật ra trong vùng cấm để dứt điểm gọn gàng vào góc thấp ở phút 12.

Basel, dù thi đấu thất thường từ đầu giải, vẫn cho thấy sự lì lợm quen thuộc trên sân nhà St Jakob-Park. Họ một lần làm tung lưới Villa nhưng VAR từ chối do lỗi việt vị, trước khi Flavius Daniliuc đánh đầu chuẩn xác từ quả đá phạt của Xherdan Shaqiri để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước ngoặt đến đầu hiệp hai khi Emery tung Youri Tielemans vào sân. Chỉ 10 phút sau, tiền vệ người Bỉ lập công bằng cú sút hiểm hóc sau đường chuyền tinh tế của Emi Buendia, tái lập lợi thế cho Villa.

Những phút còn lại chứng kiến đội khách thi đấu đầy toan tính, giảm nhịp độ và chủ động kiểm soát trận đấu. Dù Basel tạo áp lực ở cuối trận, cú đánh đầu chệch cột của Albian Ajeti là không đủ để tránh thất bại đầu tiên trên sân nhà tại Europa League kể từ năm 2015.

Chỉ cần thêm một chiến thắng, Aston Villa chắc chắn kết thúc trong top 8 vòng phân hạng Europa League mùa này.