Aston Villa nhận cú sốc tại Europa League

Rạng sáng 24/10, Aston Villa thua ngược Go Ahead Eagles 1-2 ở vòng phân hạng giải đấu cúp danh giá thứ 2 châu Âu.

Go Ahead Eagles giành chiến thắng lịch sử ở đấu trường châu lục.

Aston Villa hành quân đến De Adelaarshorst với phong độ ấn tượng, đó là 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đại diện Premier League nhanh chóng chứng minh vì sao được đánh giá cao hơn. Ngay phút thứ 4, Jadon Sancho tạo ra sóng gió bên cánh phải trước khi thủ môn Jari De Busser xử lý lỗi, giúp Evann Guessand dễ dàng đệm bóng mở tỷ số.

Những phút tiếp theo, cơ hội lại mở ra nhưng Emi Buendia không thể nhân đôi cách biệt khi sút trúng người De Busser ở cự ly gần.

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với lợi thế cho đội khách, nhưng pha dàn xếp đá phạt thông minh giúp Mathis Suray phá bẫy việt vị và ghi bàn gỡ hòa cho Go Ahead Eagles ở phút 42.

Bước sang hiệp hai, thế trận càng trở nên kịch tính. Trong một pha phản công hiếm hoi, trung vệ Joris Kramer thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Mats Deijl khống chế tinh tế rồi dứt điểm hạ gục Emiliano Martinez, đưa đội chủ nhà dẫn ngược 2-1 ở phút 61.

Unai Emery lập tức tung hàng loạt trụ cột vào sân nhằm cứu vãn tình thế, song mọi nỗ lực đều bất thành. Cơ hội lớn nhất đến khi Villa được hưởng phạt đền, nhưng Buendia sút vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Dù ép sân hoàn toàn trong những phút cuối, đội bóng vùng Midlands vẫn trắng tay rời Hà Lan.

Chiến thắng lịch sử này không chỉ chấm dứt chuỗi thắng của Aston Villa, mà còn đánh dấu đêm huy hoàng nhất trong lịch sử Go Ahead Eagles, đội bóng nhỏ bé vừa có lần đầu góp mặt ơ cúp châu Âu.