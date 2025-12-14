Aston Villa làm nên lịch sử tại Premier League

Đêm 14/12, Aston Villa đánh bại West Ham 3-2 trên sân khách thuộc vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Aston Villa thắng 6 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Tính ở mọi đấu trường, "The Villains" đánh bại 9 đối thủ liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong hơn 100 năm qua.

Với phong độ thăng hoa, thầy trò HLV Unai Emery xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 33 điểm, chỉ kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm. Đây là điều khó tin với CĐV đội bóng vùng Midlands, nhất là sau khởi đầu chật vật hồi đầu mùa.

Aston Villa thăng hoa sau khởi đầu chật vật.

Bất ngờ xảy ra tại Olympic London khi đội khách để thủng lưới chỉ sau 29 giây. Mateus Fernandes tận dụng sai lầm của Ezri Konsa để cướp bóng và dứt điểm từ góc hẹp, ghi bàn thắng nhanh nhất Premier League mùa này, mở màn cho một trận đấu đầy biến động.

Aston Villa không để bàn thua sớm làm lung lay tinh thần. Đội khách nhanh chóng tổ chức lại thế trận và có bàn gỡ hòa ở phút thứ 9, theo cách khá nghiệt ngã cho West Ham. Trong nỗ lực ngăn chặn Ollie Watkins từ đường chuyền của John McGinn, Konstantinos Mavropanos lại vô tình đánh đầu phản lưới nhà.

Villa tiếp tục là đội kiểm soát thế trận, cầm bóng vượt trội và tạo sức ép đều đặn. Dù vậy, West Ham vẫn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội. Phút 24, sau tình huống gây tranh cãi liên quan đến chạm tay trong vùng cấm, bóng vẫn được giữ lại và Jarrod Bowen phản ứng nhanh, đá bồi chuẩn xác từ cú sút trước đó của Freddie Potts, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước lần thứ hai.

Thế trận sau đó diễn ra cởi mở, với Crysencio Summerville trở thành mũi khoan nguy hiểm nhất bên phía West Ham, buộc hàng thủ Villa liên tục phạm lỗi và nhận thẻ vàng.

Sang hiệp hai, Aston Villa tăng tốc. Morgan Rogers bỏ lỡ cơ hội trước giờ nghỉ nhưng chuộc lỗi chỉ sau 5 phút đầu hiệp hai. Anh khống chế gọn gàng đường chuyền của Youri Tielemans và dứt điểm gỡ hòa 2-2. Trận đấu trở nên giằng co, với hàng loạt cú sút bị cản phá từ cả hai phía.

Bước ngoặt đến ở phút 80, khi Rogers tung cú sút xa tuyệt đẹp, không cho Alphonse Areola cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 3-2 cho Villa.