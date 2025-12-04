Aston Villa gây kinh ngạc

Sau chuỗi trận tệ hại hồi hai tháng đầu mùa, Aston Villa lội ngược dòng ở những tháng gần đây với phong độ ngoạn mục, vươn lên top 3 Premier League.

Aston Villa thắng 6 trận liên tiếp.

Rạng sáng 4/12, Aston Villa đánh bại Brighton 4-3 ở vòng 14, qua đó vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém Arsenal 6 điểm. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Aston Villa, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sau khởi đầu tệ hại với 6 trận không thắng đầu mùa (4 vòng đầu không ghi bàn), đội bóng của HLV Unai Emery lột xác hoàn toàn. Hồi tháng 9, Villa lâm vào khủng hoảng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Aston Villa không ghi bàn trong 4 trận mở màn mùa giải.

Thống kê từ Opta cũng chỉ ra rằng Aston Villa là CLB duy nhất trong số hơn 164 đội thuộc 7 hạng đấu hàng đầu nước Anh, chưa ghi được bàn thắng nào cho đến giữa tháng 9 ở mùa giải 2025/26.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Villa như một đội bóng khác. Màn lội ngược dòng kịch tính 4-3 trước Brighton khẳng định bản lĩnh của Villa, đưa họ chen chân vào top 3 cả Premier League. Villa thắng 7/8 trận Premier League gần nhất, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 5, phong độ chỉ sau Arsenal hai tháng qua.

Sự thay đổi ngoạn mục này xuất phát từ triết lý và sự linh hoạt của Emery. Dù không được giới chủ CLB chi tiền lớn, HLV này vẫn xoay sở được và tận dụng tối đa các trụ cột hiện tại của đội.

Với phong độ cao hiện tại, Villa đang trên đà bùng nổ. Nếu duy trì phong độ, "Bầy sư tử" không chỉ giữ top 3 mà còn thậm chí có thể mơ về cuộc đua vô địch.