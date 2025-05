Arsenal nổ 'bom tấn' 60 triệu euro

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ Martin Zubimendi từ Real Sociedad.

Zubimendi trở thành tân binh đầu tiên của Arsenal hè này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định Zubimendi đồng ý ký vào bản hợp đồng dài hạn với Arsenal. Các thủ tục chính thức sẽ sớm được hoàn tất để Arsenal kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá lên tới 60 triệu euro.

"Zubimendi sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Arsenal trong mùa giải mới, qua đó đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc củng cố đội hình của CLB cho tương lai", The Athletic thông tin.

Với việc Jorginho chắc chắn rời sân Emirates theo dạng tự do hè này, còn tương lai của Thomas Partey khó đoán, Arsenal buộc phải bổ sung một tiền vệ phòng ngự chất lượng và Zubimendi là lựa chọn hoàn hảo.

Zubimendi được ví như "truyền nhân của Xabi Alonso" nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng xuất sắc. Anh là mẫu tiền vệ phòng ngự hiện đại, có thể điều tiết nhịp độ trận đấu và phát động tấn công từ xa.

Nếu gia nhập Arsenal, Zubimendi sẽ có cơ hội tái hợp với hai người đồng đội cũ tại Real Sociedad là Mikel Merino và Martin Odegaard. Bộ ba này từng là trụ cột của đội bóng xứ Basque.

Sau thất bại ở Champions League lẫn Premier League, ban lãnh đạo Arsenal quyết mang về những bản hợp đồng bom tấn trong hè 2025. Hiện tiền đạo Viktor Gyokeres và ngôi sao chạy cánh Nico Williams cũng lọt vào tầm ngắm của "Pháo thủ".