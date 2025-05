MU vô địch Europa League đẩy Arsenal vào thế khó

Arsenal bị PSG loại khỏi Champions League khi thua với tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận. "Pháo thủ" sẽ kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu nào. Họ phải cố gắng giành vé tham dự Champions League mùa sau thông qua con đường Premier League.

Năm đội đứng đầu Premier League sẽ dự Champions League, đồng nghĩa Arsenal đang khá an toàn. Arsenal đứng thứ hai, hơn vị trí thứ sáu tận 6 điểm. Việc giành vé không phải vấn đề lớn đối với "Pháo thủ". Tuy nhiên, trận chung kết Europa League phần nào ảnh hưởng tới thầy trò HLV Mikel Arteta.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Arsenal sau trận chung kết Europa League? Nếu Man City giữ vị trí thứ ba, Chelsea và Tottenham cũng giành được suất dự Champions League, Arsenal sẽ có cơ hội chiếm một vị trí trong nhóm hạt giống số một (Pot 1) cho vòng phân hạng Champions League mùa 2025/26 nhờ vào điểm hệ số UEFA.

Nếu MU vô địch Europa League, họ sẽ vào Pot 1, còn Arsenal bị đẩy xuống Pot 2. Với 6 trong số 9 đội ở Pot 1 đã được xác định, cùng với trường hợp của Man City và Chelsea, khi ấy một trong hai đội MU (nếu vô địch) hoặc Arsenal sẽ giành cuối cùng suất trong Pot 1.

Chỉ khi Spurs đánh bại MU, Arsenal mới chiếm suất ở Pot 1. Về lý thuyết, các đội ở Pot 1 sẽ có những trận đấu dễ thở hơn trong giai đoạn vòng phân hạng theo thể thức mới với 36 đội ở Champions League.

Tottenham và MU đối đầu tại xứ Basque trong trận cầu mà cả hai đều hy vọng cứu vãn mùa giải bết bát ở Premier League. Việc một trong hai CLB giành suất dự Champions League mùa sau là điều khó tin, nhưng ý tưởng CĐV Arsenal phải cổ vũ cho kình địch Tottenham rõ ràng không hề dễ chịu.

