Arsenal nhận cú hích lớn

Với việc Madueke và Havertz sắp trở lại, Arsenal đang đứng trước cơ hội tăng cường sức mạnh hàng công đúng thời điểm quan trọng.

Madueke hiện bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục và có khả năng trở lại ngay tháng 11.

Arsenal vừa đón nhận những tín hiệu tích cực từ phòng y tế khi đội bóng chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải. Theo thông tin từ Football London, đội ngũ y tế của "Pháo thủ" đang nỗ lực không ngừng để đưa các cầu thủ trụ cột trở lại, với Noni Madueke và Kai Havertz sắp tái xuất, trong khi Martin Odegaard vẫn cần thêm thời gian hồi phục.

Hồi cuối tháng 9, Madueke dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng sau khi dính chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 với Manchester City tại vòng 5 Ngoại hạng Anh. Song, tân binh người Anh trở lại tập luyện trên sân cỏ; được kỳ vọng sẽ sớm ra sân vào đầu tháng 11. Gần như Madueke có thể kịp góp mặt trong trận gặp Bayern vào ngày 27/11 nếu không gặp trở ngại.

Trong khi đó, đội ngũ y tế của Arsenal ấn tượng về nỗ lực hồi phục của tiền đạo Kai Havertz, sau khi cầu thủ người Đức trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Tiền đạo người Đức đang phục hồi thần tốc sau chấn thương và có thể sớm trở lại thi đấu. Havertz trải qua ca phẫu thuật đầu gối hồi cuối tháng 8 và dự kiến chỉ trở lại vào cuối năm. Tuy nhiên, với đà phục hồi gây kinh ngạc, anh có thể trở lại sớm hơn dự kiến vào tháng 11.

Về phần Gabriel Jesus, tiền đạo người Brazil đã bắt đầu tập luyện với bóng, đẩy nhanh quá trình hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước từ đầu năm. Chỉ duy nhất đội trưởng Martin Odegaard đang vật lộn với chấn thương vai.