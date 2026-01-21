Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal làm nên lịch sử ở Champions League

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal đã viết nên một trang sử mới tại UEFA Champions League khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Inter Milan ngay trên sân San Siro vào rạng sáng 21/1.

Arsenal hạ nhiều đối thủ mạnh để duy trì thành tích toàn thắng.

Tính cả chiến thắng tại Italy, Arseal nối dài chuỗi trận toàn thắng của họ ở đấu trường châu Âu mùa này lên con số 7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, “Pháo thủ” thắng liên tiếp 7 trận tại một giải đấu do UEFA tổ chức, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của thầy trò Mikel Arteta trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.

Trước chuyến làm khách đầy thách thức tại Milan, Arsenal đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi lần lượt vượt qua Athletic Bilbao, Olympiacos, Atletico Madrid, Slavia Praha, Bayern Munich và Club Brugge.

Sự tự tin đó tiếp tục được thể hiện rõ ràng ngay từ những phút đầu trận. Phút thứ 10, Gabriel Jesus mở tỷ số cho đội khách bằng pha đệm bóng cận thành chuẩn xác, đặt Arsenal vào thế dẫn trước.

Inter Milan không dễ dàng buông xuôi và nhanh chóng đáp trả. Petar Sucic tung cú sút uy lực từ rìa vòng cấm, san bằng tỷ số cho đội chủ nhà, khiến thế trận trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Arsenal cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Phút 31, từ một tình huống cố định, Leandro Trossard kiến tạo để Jesus bật cao đánh đầu ghi bàn, hoàn tất cú đúp và giúp “Pháo thủ” tái lập lợi thế.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục kiểm soát tốt thế trận và dập tắt mọi hy vọng của Inter. Viktor Gyökeres ấn định chiến thắng 3-1 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của cựu sao Sporting tại Champions League mùa này.

Chiến thắng tại San Siro giúp Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League với 21 điểm tuyệt đối, ghi 20 bàn và chỉ để lọt lưới hai lần. Với phong độ thuyết phục và lối chơi ngày càng hoàn thiện, đội bóng thành London, dù chưa từng vô địch Champions League, đang nổi lên như một trong những ứng cử viên sáng giá cho cúp bạc mùa giải năm nay.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Gabriel Jesus tỏa sáng ở Champions League sau 2 năm

Rạng sáng 21/1, tiền đạo người Brazil ghi 2 bàn giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Inter 3-1 ở vòng phân hạng Champions League.

4 giờ trước

Duy Anh

Arsenal Arsenal Champions League Cúp C1

    Đọc tiếp

    Chan thuong tham hoa cua Grealish hinh anh

    Chấn thương thảm họa của Grealish

    11 phút trước 07:04 21/1/2026

    0

    Tiền vệ Jack Grealish đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi được chẩn đoán nứt xương bàn chân do quá tải.

    Tuyen Anh duoc keu goi bo World Cup 2026 hinh anh

    Tuyển Anh được kêu gọi bỏ World Cup 2026

    12 phút trước 07:04 21/1/2026

    0

    Tuyển Anh và Scotland đối mặt với những lời kêu gọi gây tranh cãi liên quan tới việc tham dự World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý