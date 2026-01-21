Arsenal làm nên lịch sử ở Champions League

Arsenal đã viết nên một trang sử mới tại UEFA Champions League khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Inter Milan ngay trên sân San Siro vào rạng sáng 21/1.

Arsenal hạ nhiều đối thủ mạnh để duy trì thành tích toàn thắng.

Tính cả chiến thắng tại Italy, Arseal nối dài chuỗi trận toàn thắng của họ ở đấu trường châu Âu mùa này lên con số 7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, “Pháo thủ” thắng liên tiếp 7 trận tại một giải đấu do UEFA tổ chức, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của thầy trò Mikel Arteta trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.

Trước chuyến làm khách đầy thách thức tại Milan, Arsenal đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi lần lượt vượt qua Athletic Bilbao, Olympiacos, Atletico Madrid, Slavia Praha, Bayern Munich và Club Brugge.

Sự tự tin đó tiếp tục được thể hiện rõ ràng ngay từ những phút đầu trận. Phút thứ 10, Gabriel Jesus mở tỷ số cho đội khách bằng pha đệm bóng cận thành chuẩn xác, đặt Arsenal vào thế dẫn trước.

Inter Milan không dễ dàng buông xuôi và nhanh chóng đáp trả. Petar Sucic tung cú sút uy lực từ rìa vòng cấm, san bằng tỷ số cho đội chủ nhà, khiến thế trận trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Arsenal cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Phút 31, từ một tình huống cố định, Leandro Trossard kiến tạo để Jesus bật cao đánh đầu ghi bàn, hoàn tất cú đúp và giúp “Pháo thủ” tái lập lợi thế.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục kiểm soát tốt thế trận và dập tắt mọi hy vọng của Inter. Viktor Gyökeres ấn định chiến thắng 3-1 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vùng cấm. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của cựu sao Sporting tại Champions League mùa này.

Chiến thắng tại San Siro giúp Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League với 21 điểm tuyệt đối, ghi 20 bàn và chỉ để lọt lưới hai lần. Với phong độ thuyết phục và lối chơi ngày càng hoàn thiện, đội bóng thành London, dù chưa từng vô địch Champions League, đang nổi lên như một trong những ứng cử viên sáng giá cho cúp bạc mùa giải năm nay.