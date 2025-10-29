Arsenal gặp ác mộng chấn thương

Huấn luyện viên Mikel Arteta đang phải đối mặt với một loạt chấn thương, khiến đội hình "Pháo thủ" rơi vào tình trạng báo động đỏ.

Arsenal tổn thất lực lượng sau trận thắng Palace.

Trước khi bước vào trận đấu ở vòng 4 Carabao Cup gặp Brighton & Hove Albion rạng sáng 30/10, Arsenal đang gặp khủng hoảng nhân sự. Sau chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace cuối tuần qua, Arsenal gặp hàng loạt chấn thương.

Cả ba trụ cột Declan Rice, Gabriel Martinelli và Riccardo Calafiori đều bỏ ngỏ khả năng ra sân trước Brighton do gặp vấn đề sức khỏe. Trung vệ William Saliba chắc chắn vắng mặt do gặp chấn thương cơ, khiến hàng thủ Arsenal rơi vào tình trạng báo động.

Như vậy, Arsenal đang có tới 8 ca chấn thương liên quan đến các trụ cột. Trước đó, danh sách chấn thương của Arsenal đã ghi nhận 4 cái tên gồm Noni Madueke, Kai Havertz, Martin Odegaard và Gabriel Jesus.

Madueke dính chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 với Manchester City tại vòng 5 Ngoại hạng Anh hôm 21/9. Kai Havertz vắng mặt từ giữa tháng 8 do vấn đề ở đầu gối, trong khi Gabriel Jesus vẫn đang hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước từ đầu năm. Ngoài ra, đội trưởng Martin Odegaard cũng đang vật lộn với chấn thương vai.