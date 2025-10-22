Arsenal đi vào lịch sử

Arsenal vừa ghi dấu ấn lịch sử tại Champions League khi trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng trong 7 trận liên tiếp trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha ở giải đấu này.

Arsenal tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Arteta.

Rạng sáng 22/10, Arsenal đánh bại Atletico Madrid 4-0 trên sân nhà ở Champions League. Cú đúp của Viktor Gyokeres và các bàn từ Gabriel Martinelli hay trung vệ Gabriel giúp Arsenal huỷ diệt đối thủ lớn từ Tây Ban Nha. Kết quả này giúp Arsenal tạo cột mốc đáng tự hào, khi thắng 7 trận liên tiếp trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha ở Champions League, điều chưa từng đội bóng Anh nào làm được trong lịch sử giải đấu này.

Chuỗi trận ấn tượng này bao gồm các chiến thắng trước những cái tên lớn như Real Madrid (2 trận), Sevilla (2 trận), Girona, Athletic Club và mới nhất là Atlético Madrid. Thành tích này không chỉ khẳng định sức mạnh của Arsenal mà còn thể hiện sự vượt trội của họ trước các đội bóng Tây Ban Nha, vốn luôn gây khó khăn cho các đại diện Premier League ở đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, thời thế đã đảo chiều. Arsenal giờ trở thành "hung thần" của La Liga. Hành trình làm nên lịch sử của Arsenal có điểm nhấn đáng chú ý với hai chiến thắng trước Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất Champions League, ở tứ kết mùa trước. Tiếp đó, họ đánh bại Sevilla trong cả hai lượt trận, họ hạ gục Atlético Madrid trong trận đấu gần nhất. Trận thắng trước Atlético, với sự tỏa sáng của các ngôi sao và chiến thuật hợp lý từ HLV Mikel Arteta, đã hoàn tất chuỗi trận lịch sử này.

Thành tích này là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Arteta. Việc vượt qua các đội bóng Tây Ban Nha, vốn nổi tiếng với lối chơi kỹ thuật và kinh nghiệm dày dặn, cho thấy Arsenal đã sẵn sàng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Arsenal đang trên con đường khẳng định vị thế của mình tại đấu trường châu Âu. Kỷ lục lịch sử này chắc chắn sẽ được nhắc đến như một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của “Pháo thủ".