Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ Eze

  • Thứ hai, 11/8/2025 06:01 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Arsenal nhận cái gật đầu từ Crystal Palace để chiêu mộ tiền vệ tấn công Eberechi Eze trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Eze sẽ mang đến sự sáng tạo cho hàng tiền vệ Arsenal.

Theo The Times, thương vụ này trị giá 55 triệu bảng, với 30 triệu bảng được thanh toán ngay lập tức, và phần còn lại sẽ được trả theo các điều khoản bổ sung. Eze đồng ý các điều khoản cá nhân với Arsenal và bày tỏ sự hào hứng với viễn cảnh gia nhập đội bóng Bắc London, nơi anh sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Premier League và thi đấu tại Champions League.

Thương vụ sẽ được công bố một khi Crystal Palace tìm được cầu thủ thay thế. Eze, người ghi 14 bàn và kiến tạo 11 lần trong 43 trận cho Palace mùa trước, được HLV Mikel Arteta đánh giá cao nhờ khả năng chơi đa năng ở các vị trí tấn công, bao gồm tiền vệ công và cánh trái.

Theo FourFourTwo, Arteta xem Eze là lựa chọn lý tưởng để cạnh tranh với Martin Odegaard ở vị trí số 10 hoặc thay thế Gabriel Martinelli ở cánh trái, mang đến sự đột biến và khả năng liên kết giữa tuyến giữa và hàng công.

Thương vụ đánh dấu bản hợp đồng thứ bảy của Arsenal trong mùa hè, sau các tân binh Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Cristhian Mosquera và Viktor Gyökeres. Với tổng chi tiêu gần 280 triệu bảng, Arsenal đang cho thấy tham vọng lớn nhằm lật đổ Liverpool và cạnh tranh ngôi vương Premier League sau ba mùa giải liên tiếp về nhì.

Tân binh Chelsea liên tiếp ghi bàn

Tối 10/8, Joao Pedro và Liam Delap tỏa sáng giúp Chelsea thắng AC Milan 4-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải 2025/26.

9 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Eberechi Eze Ngoại hạng Anh Kepa Crystal Palace Arsenal

  • Kepa

    Kepa

    Kepa Arrizabalaga Revuelta là thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Anh đang nắm giữ kỷ lục là thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 3/10/1994
    • Nơi sinh: Ondarroa, Tây Ban Nha
    • Chiều cao: 1.89 m
    • Vị trí: Thủ môn

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Khi Liverpool choi lon den ngo ngang hinh anh

Khi Liverpool chơi lớn đến ngỡ ngàng

2 giờ trước 06:40 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Hè trước, Liverpool 'ăn kiêng' trên thị trường chuyển nhượng nhưng đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Mùa hè này, Liverpool mua sắm thả ga nhưng điều đó có giúp họ thành công hay là hiệu ứng ngược.

Federer tai xuat hinh anh

Federer tái xuất

2 giờ trước 06:19 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Roger Federer sẽ một lần nữa bước ra sân trung tâm Qizhong, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ của anh, khi tham gia trận đấu đôi giao hữu tại Shanghai Masters 1000 vào ngày 10/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý