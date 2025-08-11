Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ Eze

Arsenal nhận cái gật đầu từ Crystal Palace để chiêu mộ tiền vệ tấn công Eberechi Eze trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Eze sẽ mang đến sự sáng tạo cho hàng tiền vệ Arsenal.

Theo The Times, thương vụ này trị giá 55 triệu bảng, với 30 triệu bảng được thanh toán ngay lập tức, và phần còn lại sẽ được trả theo các điều khoản bổ sung. Eze đồng ý các điều khoản cá nhân với Arsenal và bày tỏ sự hào hứng với viễn cảnh gia nhập đội bóng Bắc London, nơi anh sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Premier League và thi đấu tại Champions League.

Thương vụ sẽ được công bố một khi Crystal Palace tìm được cầu thủ thay thế. Eze, người ghi 14 bàn và kiến tạo 11 lần trong 43 trận cho Palace mùa trước, được HLV Mikel Arteta đánh giá cao nhờ khả năng chơi đa năng ở các vị trí tấn công, bao gồm tiền vệ công và cánh trái.

Theo FourFourTwo, Arteta xem Eze là lựa chọn lý tưởng để cạnh tranh với Martin Odegaard ở vị trí số 10 hoặc thay thế Gabriel Martinelli ở cánh trái, mang đến sự đột biến và khả năng liên kết giữa tuyến giữa và hàng công.

Thương vụ đánh dấu bản hợp đồng thứ bảy của Arsenal trong mùa hè, sau các tân binh Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Cristhian Mosquera và Viktor Gyökeres. Với tổng chi tiêu gần 280 triệu bảng, Arsenal đang cho thấy tham vọng lớn nhằm lật đổ Liverpool và cạnh tranh ngôi vương Premier League sau ba mùa giải liên tiếp về nhì.