Arsenal chốt tân binh thứ 7 sau Gyokeres

Gyokeres trở thành tân binh thứ 6 của Arsenal trong hè 2025, sau Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Martin Zubimendi, Noni Madueke và Cristhian Mosquera. Tuy nhiên, đội bóng thành London chưa dừng lại.

Theo The Independent, Arsenal lên kế hoạch đàm phán chiêu mộ Eberechi Eze. Cầu thủ này trải qua mùa giải 2024/25 chói sáng và là tác giả bàn thắng quyết định giúp Crystal Palace đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5.

Eze được cho là hứng thú với việc chuyển đến Emirates và những người thân cận tin rằng thương vụ sẽ hoàn tất trong vài tuần tới. Tiền vệ người Anh hiện có điều khoản giải phóng trị giá 68 triệu bảng, nhưng Arsenal cố gắng chốt mức giá khoảng 60 triệu bảng.

HLV Mikel Arteta cũng xác nhận: "Thị trường vẫn còn dài và chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Đội hình hiện tại còn thiếu về số lượng và cần cải thiện chiều sâu lẫn chất lượng. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao các cơ hội".

Nếu chiêu mộ thành công Eze, Arsenal sẽ có thêm một cầu thủ giàu đột biến, hứa hẹn tăng cường đáng kể sức sáng tạo cho tuyến giữa mùa tới.

Trong quá khứ, chủ Arsenal nhiều lần bị chỉ trích keo kiệt. Nhưng hiện tại, mọi thứ xoay chuyển chóng mặt. Sau 3 mùa liên tiếp cán đích ở vị trí á quân Premier League, Arsenal chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng để quyết tâm giải cơn khát danh hiệu.

