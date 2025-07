Arsenal kích hoạt bom tấn chuyển nhượng

Với mức phí được tiết lộ là 73,5 triệu euro (bao gồm phụ phí), Gyokeres chính thức gia nhập “Pháo thủ”. Anh khoác số áo 14, số áo từng thuộc về huyền thoại Thierry Henry.

“Viktor đã đến đây. Tôi rất hạnh phúc và không thể chờ đợi để gia nhập cùng toàn đội ở chuyến du đấu hè”, tiền đạo người Thuỵ Điển chia sẻ trong một video trên trang chủ của Arsenal.

Thương vụ được đồn thổi từ khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 còn chưa bắt đầu. Cầu thủ 27 tuổi có hàng loạt động thái muốn rời đi trong thời gian gần đây, như bỏ tập hay không tập trung cùng toàn đội.

Với người hâm mộ Arsenal, Gyokeres là sự bổ sung được mong chờ nhất mùa hè này. Đội bóng đang rất cần một tiền đạo đẳng cấp để mơ về danh hiệu lớn trong mùa giải 2025/26.

Viktor Gyokeres đã có mùa giải thăng hoa cùng Sporting Lisbon. Anh ghi 39 bàn sau 33 trận, góp công lớn vào chức vô địch của đội bóng. Khi Ruben Amorim, người thầy cũ của Gyokeres, đến Man United giữa mùa trước, tiền đạo người Thuỵ Điển được cho là sẽ gia nhập sân Old Trafford cùng ông. Tuy nhiên, sau tất cả, bến đỗ của anh ở Premier League lại là Arsenal.

