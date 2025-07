Ter Stegen mất quyền lực

Barcelona đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió khi mối quan hệ giữa Ter Stegen và ban lãnh đạo chạm đáy căng thẳng. Thủ môn người Đức - vốn là trụ cột suốt nhiều năm - bị tước băng đội trưởng sau hàng loạt mâu thuẫn liên quan đến thái độ và quyết định cá nhân.

Mọi chuyện bùng nổ khi Ter Stegen tự ý công bố việc phẫu thuật lưng và tuyên bố anh sẽ trở lại sau ba tháng. Theo giới chuyên môn, thời gian hồi phục thực tế phải từ bốn tháng trở lên. Chính động thái “cố tình giảm nhẹ” này khiến CLB lâm vào thế khó: Barcelona không thể xin phép LaLiga để sử dụng 80% lương của anh cho việc bổ sung cầu thủ thay thế, đồng thời làm đổ bể kế hoạch đăng ký Joan Garcia - thủ môn mà HLV Hansi Flick xem là phương án số một.

Đây được coi là “giọt nước tràn ly” với ban lãnh đạo. Từ Chủ tịch Joan Laporta, Giám đốc thể thao Deco cho đến HLV Flick, tất cả đều cho rằng Ter Stegen không còn giữ được vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Khi người đội trưởng không còn là cầu nối đáng tin cậy giữa đội bóng và lãnh đạo, việc tước băng là hệ quả tất yếu.

Vấn đề không chỉ nằm ở ca phẫu thuật. Mùa trước, khi vẫn trong giai đoạn hồi phục, Ter Stegen nhiều lần trả lời báo chí tại Đức, bày tỏ khát vọng trở lại khung gỗ để kịp dự Nations League. Hành động này bị nội bộ Barca xem là tạo áp lực không cần thiết lên Wojciech Szczesny - người gác đền thay thế thời điểm đó.

Ngoài ra, sự cố trong ngày Barca ăn mừng chức vô địch La Liga trên sân nhà đã khiến nhiều đồng đội thất vọng. Do tức giận vì không được bắt chính, Ter Stegen đã từ chối phát biểu trước khán giả với tư cách đội trưởng - một hành động bị đánh giá là thiếu trách nhiệm và làm xấu hình ảnh CLB.

Ter Stegen từng là biểu tượng chắc chắn nơi hàng thủ Barca, góp công lớn trong nhiều danh hiệu La Liga và Copa del Rey. Tuy nhiên, những vết rạn trong mối quan hệ với CLB giờ đã trở nên khó hàn gắn. Hợp đồng hiện tại sẽ giữ anh ở Camp Nou ít nhất đến tháng 1 năm sau, nhưng sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo đang dần cạn kiệt.

Quyết định tước băng đội trưởng của Ter Stegen không chỉ mang tính kỷ luật cá nhân mà còn là thông điệp từ Hansi Flick về việc thiết lập kỷ cương trong phòng thay đồ. Barcelona đang bước vào giai đoạn tái thiết mạnh mẽ, và một đội trưởng thiếu tính gắn kết sẽ không còn chỗ đứng.

Liệu Ter Stegen có thể làm mới bản thân để cứu vãn vị thế, hay đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc chia tay ồn ào vào kỳ chuyển nhượng mùa đông? Barcelona chắc chắn không muốn kéo dài “cuộc chiến ngầm” với thủ thành số một nước Đức, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy một điều: thời kỳ Ter Stegen là thủ lĩnh của sân Camp Nou đã khép lại.

